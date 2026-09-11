Endo Verde, el Capo de Cuyo cumplió y se quedó con el Clásico Sarmiento

El alazán del Stud El Rozongón se quedó con la prueba estelar del Hipódromo de Rivadavia. Segundo Agavero y tercero Ettore.

Era favorito y fue favorito. En la previa, los antecedentes de las victorias en marzo y en julio en Mendoza lo ponían en la galería de los grandes candidatos y antes de las seis de la tarde de este 11 de Septiembre, Endo Verde se convirtió en el Capo de Cuyo en un 2026 inolvidable para Gastón Avila y todo su equipo de trabajo.

Fue primero Endo Verde, segundo terminó Agavero y completó el podio Ettore.

Y es que el alazán de seis años hizo la carrera que tenía que hacer para ses en este Clásico Sarmiento el actor principal. Se dejó llevar por el trabajo de A Mares, su compañero de stud y en la última curva de la pista de Rivadavia, se soltó a fondo para ir por su victoria. El manejo de Juan Noriega y el plan de carrera de Sergio Perona salió a la perfección para coronar otro año de victoria para el Stud El Rezongón que en el 2025 había ganado el Sarmiento con Solicitadísimo y el trabajo de peón de Endo Verde.

Ganador. Juan Noriega volvió a coronarse en el Clásico Sarmiento. Pero claro, este 11 de Septiembre tenía que ser de Endo Verde. Y así fue. De partida, el alazán se fue posicionando en la parte posterior del pelotón. Pasaron las dos primeras curvas y llegando a la tercera, Noriega lo empezó a acomodar. Dejó todo A Mares para desgastar a Ettore y Señor Importante, los potros del Stud La Nona de Horacio Muñoz, tal vez los gramdes rivales del favorito, Endo Verde. Entrando en la recta final, el mendocino Agavero se pegó a la baranda y por dentro de la pista sacó una pequeña ventaja. Y claro, ahi apareció el excelente momento y la gran definición de Endo Verde que empezó a cerrarse, emparejó la linea y en los últimos metros, se quedó con todo. Era su día de gloria y cumplió.

En las tribunas, el favorito de todos les repondió en la pista. Era la fiesta completa para el Jockey Club que vivió un viernes inolvidable. Endo Verde fue el señor de la película. Ya había ganado el Vendimia en Mendoza en el mes de marzo. Luego, repitió en julio con el Patrono Santiago también en suelo mendocino y quedaba el gran desafío del Clásico Sarmiento. En el 2025 corrió para que ganara Solicitadísimo y en este 11 de Septiembre entró en la historia del turf sanjuanino.