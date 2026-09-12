    • 12 de septiembre de 2026 - 08:56

    Boca Juniors venció a Central Córdoba 3-1 y sigue cerca de la punta de la Zona A

    El Xeneize se impuso 3-1 en la Bombonera por la novena fecha del Clausura. Romero marcó dos goles y Enner Valencia convirtió su primer tanto con la camiseta azul y oro.

    Ángel Romero marcó el primer gol del partido.&nbsp;

    Ángel Romero marcó el primer gol del partido. 

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    Boca Juniors derrotó 3-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera y extendió a 13 partidos su racha invicta. El triunfo le permitió al equipo xeneize mantenerse cerca de la cima de la Zona A del Torneo Clausura y también descontar terreno en la lucha de la Tabla Anual por un lugar en las copas internacionales.

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    El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena afrontó el encuentro con una formación alternativa, ya que realizó nueve cambios respecto del equipo que disputó ante San Pablo la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Boca deberá volver a jugar el martes, desde las 21.30, en el Morumbí.

    A Boca le alcanzaron apenas 10 minutos para encaminar el partido. Ángel Romero apareció para abrir el marcador y luego Enner Valencia convirtió su primer gol en siete partidos con la camiseta azul y oro, ampliando la ventaja frente a un Central Córdoba que mostró muchas dificultades para contener los ataques locales.

    En el complemento, Romero volvió a aparecer y marcó su segundo tanto de la noche con una espectacular definición desde larga distancia. Con el 3-0, Boca manejó el trámite ante un rival que tuvo algunas aproximaciones aisladas y recién consiguió descontar en los minutos finales por intermedio de Martín Cuitiño.

    Con este resultado, Boca llegó a 14 puntos y quedó quinto en la Zona A, a tres unidades de los líderes Vélez y Defensa y Justicia. Además, el Xeneize se mantiene en el cuarto puesto de la Tabla Anual, aunque actualmente ocupa una posición de clasificación a la Copa Sudamericana.

    El triunfo también tomó valor por el empate de Vélez ante Newell’s en Rosario, resultado que permitió a Boca acercarse en la pelea por los puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

    Del otro lado, Central Córdoba continúa complicado: quedó como el tercer equipo con menos puntos de su zona y también aparece entre los conjuntos con peor campaña acumulada en el año.

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