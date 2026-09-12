River ganó 2-1 en Tucumán con un gol agónico de Thiago Almada y sigue en levantada

River consiguió un triunfo de enorme valor en Tucumán. El Millonario venció 2-1 a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro, por la novena fecha del Torneo Clausura, y alcanzó su tercera victoria consecutiva desde la llegada de Leonardo Ponzio . Cuando parecía que el partido terminaba empatado, Thiago Almada apareció sobre el cierre para definirlo.

Insólito en Tucumán: el micro de River se quedó atascado y tuvieron que cambiarlo

El equipo de Núñez había conseguido ponerse en ventaja en el primer tiempo con Tobías Andrada , quien a los 22 minutos convirtió su primer gol con la camiseta de River. Para ese momento, Atlético ya jugaba con diez por la expulsión de Franco Nicola, que vio la roja después de una durísima infracción sobre Lucas Martínez Quarta.

River no logró liquidarlo y el Decano encontró su oportunidad en el complemento. A los 38 minutos, Clever Ferreira ganó de cabeza y estableció el 1-1 , poniendo suspenso a un partido que parecía encaminarse para el conjunto visitante.

Pero el Millonario fue por más y tuvo premio. A los 45 minutos del segundo tiempo, Thiago Almada tomó protagonismo, empujó hasta el final la jugada y marcó el 2-1 definitivo , desatando el festejo de River y sellando una victoria agónica en Tucumán.

La victoria confirma el cambio de rumbo desde la llegada de Ponzio. River había derrotado 3-2 a Banfield en el debut del entrenador y posteriormente superó 3-1 a Independiente Rivadavia en el Monumental. Ahora sumó el 2-1 en Tucumán y alcanzó tres triunfos consecutivos bajo su conducción. Antes de este partido ya había conseguido recuperar terreno tanto en el Clausura como en la tabla anual.

Además, Ponzio volvió a utilizar la misma formación por tercer encuentro consecutivo, algo que River no hacía desde el ciclo de Martín Demichelis en 2023. La continuidad empezó a darle resultados a un equipo que necesitaba desesperadamente encontrar regularidad después de un semestre marcado por los tropiezos.

River se metió entre los cinco primeros y se acerca a la Libertadores

Los tres puntos también tuvieron un impacto directo en las tablas. River alcanzó las 13 unidades y se ubicó quinto en la Zona B, metiéndose definitivamente en puestos de clasificación a los playoffs después de haber llegado a la fecha fuera de los ocho primeros.

El otro objetivo es la Copa Libertadores. Con esta victoria, el Millonario llegó a 42 puntos en la tabla anual y quedó a solamente seis unidades de Independiente Rivadavia, mientras continúa descontando terreno en la pelea por conseguir uno de los lugares para el principal torneo continental de 2027.

La reacción adquiere todavía más importancia si se observa dónde estaba River apenas unas semanas atrás. Antes del inicio del ciclo de Ponzio, el equipo venía de una seguidilla de malos resultados y necesitaba reconstruir rápidamente su posición en ambas tablas. Tres partidos después, consiguió nueve puntos sobre nueve y volvió a meterse de lleno en la pelea.

El próximo compromiso del Millonario por el Clausura será frente a Huracán, el sábado 19 de septiembre en el Monumental. Allí buscará extender un comienzo perfecto para Ponzio que, con tres victorias consecutivas, volvió a poner a River en carrera por sus dos grandes objetivos domésticos.