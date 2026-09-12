La racha positiva de San Martín se le terminó en Quilmes que no perdonó

Eran siete partidos sin perder. Cuatro victorias al hilo y un camino en ascensor casi para meterse en Reducido pero todo eso se truncó para el Atlético San Martín en Quilmes . Y es que el Cervecero acertó con un golazo en el inicio del complemento y lo venció por 1-0, frenando el buen momento sanjuanino en la Primera Nacional.

Para San Martín, la revancha llegará pronto porque el miércoles recibirá a Tristán Suarez en el Pueblo Viejo y luego, será otra vez local recibiendo a Colegiales.

La necesidad de cambiar un pobre presente fue el extra con el que Quilmes empezó el partido ante su gente. Con eso, le alcanzó para arrinconar a San Martín en los primeros 10' de partido. Ahí, apareció Sebastián Díaz Robles para sostener al Verdinegro con una doble tapada ante Spetale y luego contra Martínez que pudo ser la apertura del marcador.

San Martín no podía acomodarse. Estaba incómodo en el medio, apurado atrás y ausente en el ataque pero pasados los 20' hicieron pie Mercado y González para cambiar el trámite del partido. Tanto que a los 22' Bebe Acosta se comió un gol increíble, solo debajo del arco de Marinelli. Pero ya San Martín era otro y se hizo partido intenso, parejo. Quilmes lo fue a buscar y el Verdinegro le respondió de contra. A los 35' Iachetti sorprendió por la derecha, cruzó el centro al segundo palo y Coronel, insólitamente, no pudo tocarla. Otra chance sanjuanina que se desperdiciaba.

En el cierre de la primera etapa, Quilmes volvió a apurar el paso y generó un par de llegadas que Díaz Robles resolvió son absoluta autoridad, cerrando un primer tiempo en el que San Martín fue de menos a más para aguantar la presión Cervecera.

En el complemento, un arranque calcado pero con fortuna para Quilmes porque presionó, llevó el juego al campo sanjuanino y a los 4' encontró el gol con un tremendo tiro libre de Bindella que venció a Díaz Robles. Nació el otro partido que imaginó San Martín: jugando desde atrás, obligado a buscar el resultado.

Y el Verdinegro se decidió. Se adelantó, aparecieron los cambios y San Martín apretó a Quilmes. Sebastián González tuvo una chance pero eligió mal y sobre los 15' pareció penal sobre el Pulpito pero el árbitro no sancionó nada.

Sobre la media hora del partido, recién volvió a llegar San Martín. Esta vez con un cabezazo de Rossi que sacó Marinelli al corner. Era el momento y el Verdinegro tenía que ir. Había que buscarlo y el técnico Schiapparelli puso en cancha lo que le quedaba pero ya San Martín no tuvo la misma potencia. Se quedó con pocas ideas, sin generar profundo y con eso, Quilmes lo acomodó a su favor. Más aun cuando Manuel Cocca estalló contra el árbitro Franklin, de polémica labor en el complemento, y terminó siendo expulsado. Para colmo, en el descuento Marinelli le sacó el empate a Rossi en la atajada del partido. No quedó tiempo para más. Con un golazo de otro partido, Quilmes le cortó el camino ganador a un San Martín que esta vez, perdonó en las que tuvo y se quedó con las manos vacías.

SINTESIS

QUILMES 1

Gonzalo Marinelli; Martín Vallejos, Lucas Romeo, Joaquín Novillo, Agustín Bindella; Ramiro Martínez, Juan Yangali, Axel Batista, Ulises Vera; Gonzalo Vega y Aaron Spetale. DT: Emanuel Trìpodi.

SAN MARTIN 0

Sebastián Díaz Robles; Facundo Nadalín, Mauro Osores, Manuel Cocca y Dante Alvarez; Guillermo Acosta, Diego Mercado, Sebastián González, Franco Coronel; Nicolás Iachetti y Genaro Rossi. DT: Alejandro Schipparelli.

Goles: ST, 4m. Bindella (Q).

Cambios: ST, reinicio Emanuel Aguilera por Osores (SM); 11m. Sebastian Jaurena por Iachetti (SM) y Luciano Ferreyra por Coronel (SM); 22m. Agustín Lavezzi por Vega (Q); 31m. Gabriel Hachen por González (SM); 36m. Ariel Kipes por Spetale (Q); 41m. A. Colazzo por Martinez (Q) y Nicolás Paz por Nadalín (SM).

Incidencias: ST, 44m. exp. Cocca (SM). 48m. exp. Yozwiak (Q).

Arbitro: Adrián Franklin.

Estadio: Centenario.