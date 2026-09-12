    • 12 de septiembre de 2026 - 19:06

    La racha positiva de San Martín se le terminó en Quilmes que no perdonó

    Con un golazo de Agustín Bindella, el Cervecero frenó la marcha Verdinegra en la fecha 29 de la Zona B.

    Intento. Genaro Rossi escapa a la marca de Ortega. En Quilmes, San Martín no pudo sumar.

    Intento. Genaro Rossi escapa a la marca de Ortega. En Quilmes, San Martín no pudo sumar.

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    Por Ariel Poblete

    Eran siete partidos sin perder. Cuatro victorias al hilo y un camino en ascensor casi para meterse en Reducido pero todo eso se truncó para el Atlético San Martín en Quilmes. Y es que el Cervecero acertó con un golazo en el inicio del complemento y lo venció por 1-0, frenando el buen momento sanjuanino en la Primera Nacional.

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    La necesidad de cambiar un pobre presente fue el extra con el que Quilmes empezó el partido ante su gente. Con eso, le alcanzó para arrinconar a San Martín en los primeros 10' de partido. Ahí, apareció Sebastián Díaz Robles para sostener al Verdinegro con una doble tapada ante Spetale y luego contra Martínez que pudo ser la apertura del marcador.

    San Martín no podía acomodarse. Estaba incómodo en el medio, apurado atrás y ausente en el ataque pero pasados los 20' hicieron pie Mercado y González para cambiar el trámite del partido. Tanto que a los 22' Bebe Acosta se comió un gol increíble, solo debajo del arco de Marinelli. Pero ya San Martín era otro y se hizo partido intenso, parejo. Quilmes lo fue a buscar y el Verdinegro le respondió de contra. A los 35' Iachetti sorprendió por la derecha, cruzó el centro al segundo palo y Coronel, insólitamente, no pudo tocarla. Otra chance sanjuanina que se desperdiciaba.

    En el cierre de la primera etapa, Quilmes volvió a apurar el paso y generó un par de llegadas que Díaz Robles resolvió son absoluta autoridad, cerrando un primer tiempo en el que San Martín fue de menos a más para aguantar la presión Cervecera.

    En el complemento, un arranque calcado pero con fortuna para Quilmes porque presionó, llevó el juego al campo sanjuanino y a los 4' encontró el gol con un tremendo tiro libre de Bindella que venció a Díaz Robles. Nació el otro partido que imaginó San Martín: jugando desde atrás, obligado a buscar el resultado.

    Y el Verdinegro se decidió. Se adelantó, aparecieron los cambios y San Martín apretó a Quilmes. Sebastián González tuvo una chance pero eligió mal y sobre los 15' pareció penal sobre el Pulpito pero el árbitro no sancionó nada.

    Sobre la media hora del partido, recién volvió a llegar San Martín. Esta vez con un cabezazo de Rossi que sacó Marinelli al corner. Era el momento y el Verdinegro tenía que ir. Había que buscarlo y el técnico Schiapparelli puso en cancha lo que le quedaba pero ya San Martín no tuvo la misma potencia. Se quedó con pocas ideas, sin generar profundo y con eso, Quilmes lo acomodó a su favor. Más aun cuando Manuel Cocca estalló contra el árbitro Franklin, de polémica labor en el complemento, y terminó siendo expulsado. Para colmo, en el descuento Marinelli le sacó el empate a Rossi en la atajada del partido. No quedó tiempo para más. Con un golazo de otro partido, Quilmes le cortó el camino ganador a un San Martín que esta vez, perdonó en las que tuvo y se quedó con las manos vacías.

    SINTESIS

    QUILMES 1

    Gonzalo Marinelli; Martín Vallejos, Lucas Romeo, Joaquín Novillo, Agustín Bindella; Ramiro Martínez, Juan Yangali, Axel Batista, Ulises Vera; Gonzalo Vega y Aaron Spetale. DT: Emanuel Trìpodi.

    SAN MARTIN 0

    Sebastián Díaz Robles; Facundo Nadalín, Mauro Osores, Manuel Cocca y Dante Alvarez; Guillermo Acosta, Diego Mercado, Sebastián González, Franco Coronel; Nicolás Iachetti y Genaro Rossi. DT: Alejandro Schipparelli.

    Goles: ST, 4m. Bindella (Q).

    Cambios: ST, reinicio Emanuel Aguilera por Osores (SM); 11m. Sebastian Jaurena por Iachetti (SM) y Luciano Ferreyra por Coronel (SM); 22m. Agustín Lavezzi por Vega (Q); 31m. Gabriel Hachen por González (SM); 36m. Ariel Kipes por Spetale (Q); 41m. A. Colazzo por Martinez (Q) y Nicolás Paz por Nadalín (SM).

    Incidencias: ST, 44m. exp. Cocca (SM). 48m. exp. Yozwiak (Q).

    Arbitro: Adrián Franklin.

    Estadio: Centenario.

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