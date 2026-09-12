San Martín no pudo en Quilmes y dejó pasar una chance clave para acercarse a la punta

San Martín perdió 1-0 ante Quilmes en el estadio Centenario, por la fecha 29 de la Primera Nacional, y dejó pasar una oportunidad importante para acercarse a los primeros puestos de la Zona B. El único gol del encuentro lo convirtió Agustín Bindella, a los 4 minutos del segundo tiempo, con un gran tiro libre.
La derrota cortó además el buen momento que atravesaba el equipo sanjuanino, que llegaba con una racha positiva y había conseguido meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba. Con este resultado, el Verdinegro quedó con 41 puntos y en la séptima posición, todavía dentro de los ocho lugares que clasifican al Reducido.
La distancia con la cima quedó ahora en ocho puntos. Los líderes de la Zona B son Tristán Suárez, Temperley y Gimnasia de Jujuy, que comparten el primer lugar con 49 unidades. San Martín perdió así una buena posibilidad de achicar la diferencia en un tramo determinante de la competencia.
Pese al tropiezo, el panorama sigue abierto porque el equipo sanjuanino tiene un partido pendiente que puede resultar clave para sus aspiraciones. Y justamente será frente a uno de los punteros.
El miércoles, un partido clave ante Tristán Suárez
El próximo compromiso de San Martín será el miércoles 16 de septiembre, a las 15, como local frente a Tristán Suárez, por la fecha 21 de la Primera Nacional. El encuentro había sido suspendido y posteriormente reprogramado.
Ese duelo aparece ahora como una oportunidad inmediata para recuperarse. Tristán Suárez es uno de los equipos que lidera la zona, por lo que un triunfo le permitiría al Verdinegro volver a descontar directamente contra uno de sus principales competidores.
San Martín deberá dar vuelta rápidamente la página después de la caída en Quilmes. Sigue en puestos de Reducido, pero el margen se achica y el encuentro pendiente del miércoles puede marcar buena parte de sus posibilidades de seguir mirando hacia los primeros lugares.