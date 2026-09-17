Cambio de último momento: la Selección podría jugar ante Burkina Faso en la Bombonera

La Selección Argentina podría volver a jugar en la Bombonera en plena fecha FIFA. La AFA analiza trasladar al estadio de Boca el amistoso ante Burkina Faso , programado para el próximo 3 de octubre , que inicialmente había sido anunciado para disputarse en el Monumental.

Messi fue citado para los próximos amistosos de la Selección: se despedirá del público argentino el 6 de octubre en el Monumental

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La posibilidad tomó fuerza en las últimas horas y desde la Asociación del Fútbol Argentino ya se comunicaron con el club que preside Juan Román Riquelme para conocer el estado real del campo de juego. Si la respuesta es positiva y no surge ningún inconveniente, el encuentro podría finalmente mudarse a La Boca. Por el momento, sin embargo, la sede oficial continúa siendo el estadio de River.

El cambio tendría además un componente especial: sería el último partido de la Selección antes de la despedida oficial de Lionel Messi , que está prevista para el 6 de octubre frente a Benín en el Monumental.

En caso de concretarse, no será la primera vez que el equipo de Lionel Scaloni juegue allí durante 2026. En marzo, Argentina disputó dos amistosos en la Bombonera: venció 2-1 a Mauritania y luego goleó 5-0 a Zambia .

La AFA todavía debe definir si el campo de juego se encuentra en las condiciones necesarias y cerrar cuestiones operativas antes de oficializar la modificación. TyC Sports señaló que, salvo imprevistos, la Selección regresaría al estadio de Boca.

El amistoso ante Burkina Faso será el segundo de una serie de tres encuentros que Argentina disputará después del subcampeonato en el Mundial 2026.

El cronograma comenzará el 30 de septiembre ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego llegará el duelo con Burkina Faso, que podría mudarse a la Bombonera, y finalmente el 6 de octubre frente a Benín en el Monumental, donde Messi tendrá su homenaje y jugará su último partido con la camiseta de la Selección.

La antesala del último partido de Messi

La AFA confirmó esta semana que Messi fue invitado a participar del encuentro ante Benín para recibir su despedida oficial. Claudio “Chiqui” Tapia explicó que la decisión fue tomada luego de conversar con Lionel Scaloni y que el objetivo es que el capitán pueda cerrar su ciclo frente al público argentino.

El homenaje contará además con la presencia de los campeones del mundo de Qatar 2022 junto a sus familias, en una jornada que la dirigencia prepara como uno de los acontecimientos más importantes de los últimos años para la Selección.

Argentina también afrontará estos amistosos bajo las sanciones impuestas por la FIFA tras los incidentes ocurridos durante el Mundial. El primer encuentro tendrá una restricción del 50% del aforo, mientras que todavía resta definir qué limitación tendrá el segundo partido.

Además, los encuentros serán considerados amistosos Clase A, lo que permitirá comenzar a descontar las suspensiones de Leandro Paredes, Nahuel Molina, Roberto Ayala y Thiago Almada.