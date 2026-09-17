Bombazo en la F2: Varrone se bajó de su equipo a tres fechas del final y abrió la incógnita sobre su futuro

Un movimiento inesperado sacudió a la Fórmula 2 y tuvo como protagonista al argentino Nicolás Varrone. A solo tres fechas del cierre del campeonato 2026, el piloto confirmó que no continuará con Van Amersfoort Racing y puso punto final de manera anticipada a una temporada que había significado su regreso a tiempo completo a los monoplazas.

Fuerte accidente de Varrone en la Fórmula 2: chocó contra el muro y terminó 17° en la clasificación

La decisión fue tomada de común acuerdo con la escudería neerlandesa y significa que Varrone no disputará las rondas restantes de Bakú, Qatar y Abu Dhabi . El argentino evitó atribuir públicamente la salida a un motivo puntual y explicó que tanto él como su equipo consideran que es el momento adecuado para comenzar a pensar en la próxima etapa de su carrera.

“Después de un año intenso, junto a mi equipo decidimos no continuar con el calendario de Fórmula 2 2026 con Van Amersfoort Racing”, comunicó. Además, reconoció que “no fue una decisión fácil” y anticipó que espera poder dar novedades sobre su futuro próximamente.

La noticia llegó pocos días después de un complicado fin de semana en Madrid. Varrone había comenzado con buenas sensaciones al marcar el segundo mejor registro de los entrenamientos, pero durante la clasificación perdió el control de su monoplaza a la salida del túnel y chocó con fuerza contra el muro , provocando una bandera roja. Posteriormente debió abandonar la Sprint tras un incidente con Kush Maini y terminó 15° en la carrera principal.

Varrone llegó a la Fórmula 2 después de construir buena parte de su trayectoria en las carreras de resistencia. Su desembarco fue particularmente llamativo porque dejó una posición consolidada como piloto profesional para regresar al exigente camino de los monoplazas y perseguir una posibilidad que pudiera acercarlo a la Fórmula 1.

En agosto había explicado que para correr en F2 pasó de recibir un salario como piloto oficial en endurance a necesitar reunir presupuesto y sponsors para financiar su temporada. Varrone reconoció entonces que sabía que estaba asumiendo un riesgo, pero que no quería quedarse con la duda de qué podía haber ocurrido si rechazaba la oportunidad.

El argentino termina su participación ubicado en el 20° puesto del campeonato con 15 puntos. Sus mejores resultados fueron el cuarto lugar en la Sprint de Miami y un sexto puesto en la carrera principal de Canadá. En distintos fines de semana mostró velocidad, aunque no logró sostener esos rendimientos de manera consistente en los resultados finales.

Su paso por la F2 representó además un cambio radical de conducción. Varrone venía de competir principalmente con autos de Gran Turismo y prototipos y debió modificar su estilo para adaptarse a un monoplaza, una transición que el propio piloto señaló como uno de los mayores desafíos de su temporada.

Ya tiene reemplazo y todas las miradas apuntan a su futuro

Van Amersfoort Racing reaccionó rápidamente y este jueves confirmó que Hiyu Yamakoshi reemplazará a Varrone en Bakú. El japonés, que corrió durante 2026 con la misma estructura en Fórmula 3, terminó noveno en el campeonato con tres podios y una pole position y realizará ahora su debut en F2.

El jefe del equipo, Brad Joyce, agradeció públicamente el trabajo del argentino y destacó especialmente su capacidad para adaptarse rápidamente desde las carreras de resistencia a las exigencias de la Fórmula 2. La escudería también confirmó que la separación fue producto de una decisión acordada entre las partes.

La gran incógnita pasa ahora por cuál será el próximo destino de Varrone. Su nombre mantiene una conexión especial con General Motors debido a su trayectoria con Corvette, marca con la que fue campeón mundial y ganador de las 24 Horas de Le Mans. Esa relación despertó desde el comienzo expectativas alrededor del proyecto de Cadillac en Fórmula 1.

Sin embargo, el propio argentino había sido prudente al hablar sobre esa posibilidad. En agosto reconoció que existe una muy buena relación con Cadillac por pertenecer ambas marcas al universo de General Motors, aunque aclaró que no tenía nada concreto para su futuro y que cualquier eventual oportunidad estaba vinculada también a sus resultados deportivos.

Así, su salida anticipada de la Fórmula 2 abre un nuevo interrogante. Varrone deja atrás una apuesta arriesgada que lo sacó de una exitosa carrera en endurance para intentar acercarse al máximo nivel de los monoplazas. Ahora, mientras la F2 continúa sin él, todas las miradas quedan puestas en el anuncio que prometió realizar sobre el próximo capítulo de su carrera.