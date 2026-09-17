"Conmigo no": Messi explotó contra el comisionado de la MLS tras el título del Inter Miami

Lionel Messi volvió a ser protagonista en una noche de gloria para Inter Miami, aunque esta vez no solamente por lo que hizo dentro de la cancha. Después del triunfo 2-0 sobre Cruz Azul y la conquista de la Campeones Cup , el argentino protagonizó dos llamativos cruces con Don Garber, comisionado de la MLS , en plena celebración del título.

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Las imágenes rápidamente se viralizaron. El primer episodio ocurrió cuando Messi se dirigía junto a sus compañeros hacia el sector preparado para la fotografía oficial. Garber se acercó para decirle algo que no llegó a escucharse con claridad y el capitán de Inter Miami respondió con una negativa contundente y visibles gestos de fastidio .

La situación no terminó ahí. Minutos después, cuando Messi ya había bajado del sector de premiación, fue él quien se acercó nuevamente al dirigente estadounidense. Las cámaras captaron al rosarino señalándolo mientras le hablaba con evidente molestia. Distintos medios interpretaron que pudo haberle dicho “conmigo no” , aunque el audio de la escena no permite confirmar con certeza cuáles fueron sus palabras.

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El antecedente que podría explicar el enojo de Messi

Ni Messi ni Garber explicaron públicamente hasta el momento qué originó el intercambio. Sin embargo, existe un antecedente reciente que podría ayudar a entender la tensión entre ambos.

En 2025, Messi decidió no disputar el MLS All-Star Game luego de una exigente seguidilla de nueve encuentros en apenas 30 días. El argentino priorizó su recuperación física, pero la normativa de la liga establece que un futbolista convocado que no participa del Juego de las Estrellas sin autorización previa queda automáticamente inhabilitado para disputar el siguiente partido de su club.

La MLS aplicó entonces la sanción y Messi recibió una fecha de suspensión. Garber respaldó públicamente aquella decisión al señalar que se trataba de una política de larga data que la organización debía cumplir, aunque reconoció que había sido una determinación difícil.

Ese episodio volvió a aparecer ahora como posible explicación del malestar observado durante la premiación. Por el momento, sin embargo, no existe una confirmación de que el cruce haya estado directamente relacionado con aquella sanción, por lo que el motivo concreto de la discusión sigue sin conocerse.

La escena contrastó con una noche deportiva extraordinaria para el argentino. Inter Miami venció 2-0 a Cruz Azul, Messi abrió el marcador de cabeza y alcanzó los 100 goles con la camiseta del conjunto de Florida, mientras que Casemiro convirtió el segundo tras una asistencia del rosarino.

Así, lo que había comenzado como otra jornada histórica para Messi terminó también con una imagen inesperada: el capitán argentino, todavía con la medalla de campeón, enfrentándose cara a cara con una de las máximas autoridades de la liga estadounidense.