Invitados especiales y un homenaje con los campeones del mundo: así será la despedida de Messi en el Monumental

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina ya empieza a tomar forma. Después de anunciar que dejará la Albiceleste tras casi dos décadas, el capitán fue incluido en la convocatoria para los próximos amistosos y todo apunta a que el 6 de octubre, ante Benín, tendrá su última función frente a los hinchas argentinos en el Monumental.

Messi fue citado para los próximos amistosos de la Selección: se despedirá del público argentino el 6 de octubre en el Monumental

El encuentro no será solamente un partido más dentro del calendario de la Fecha FIFA. La AFA prepara un homenaje especial para Messi y uno de los principales detalles que adelantó Claudio “Chiqui” Tapia es la presencia de los integrantes del plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022.

Tapia contó que la intención es invitar a todos los campeones del mundo que compartieron aquel plantel con Messi, para que estén presentes junto a sus familias durante la despedida.

“Vamos a invitar a todos los campeones del mundo que participaron con él en el Mundial de Qatar del 22, para que con sus familias lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas fanáticos de la Selección”, explicó el presidente de la AFA.

La iniciativa fue conversada previamente con Lionel Scaloni, quien dio el visto bueno para que el homenaje se lleve adelante. Tapia incluso definió la jornada como la oportunidad de presenciar “el último tango del mejor jugador del mundo”.

De esta manera, la idea es que Messi no tenga una despedida aislada, sino que pueda compartir esa noche con los futbolistas con los que consiguió el título mundial en Qatar, además de sus familias, en el mismo escenario en el que tantas veces fue ovacionado con la camiseta argentina.

El 6 de octubre, Messi volverá a jugar en el Monumental

El homenaje tendrá como escenario al estadio Monumental, donde Argentina enfrentará a Benín el martes 6 de octubre. Será el tercer amistoso de la próxima ventana internacional y, por la decisión que Messi comunicó el 31 de agosto, aparece como el partido elegido para cerrar su ciclo con la Selección ante el público argentino.

Antes de esa noche, la Albiceleste jugará otros dos encuentros en el país. El 30 de septiembre enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, mientras que el 3 de octubre recibirá a Burkina Faso en el Monumental.

El partido contra Benín tendrá entonces un condimento diferente: será la ocasión para que los hinchas argentinos puedan despedir a Messi dentro de una cancha, después de todos los años en los que el capitán encabezó al seleccionado.

Una despedida después de casi dos décadas

Messi anunció su retiro de la Selección el 31 de agosto, mediante una carta publicada en sus redes sociales. El capitán explicó que había tomado la decisión después de pensarla durante un tiempo y que, aunque le dolía, entendía que había llegado el momento.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, escribió.

También remarcó que siempre dejó todo por la camiseta argentina y que el compromiso no se limitó a los años en los que llegaron los grandes títulos.

Ahora, el 6 de octubre en el Monumental aparece como la fecha que concentrará todas esas etapas. La AFA trabaja para que estén presentes los campeones de Qatar 2022 y sus familias, mientras Messi tendrá la posibilidad de cerrar su historia con la Selección frente a los hinchas argentinos y acompañado por buena parte de la generación que llevó a la Albiceleste nuevamente a la cima del mundo.