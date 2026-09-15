Boca vs San Pablo, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y probables formaciones

El Xeneize tiene la ventaja en la serie tras ganar la ida por 1-0 en la Bombonera. Si logra avanzar de fase, enfrentará a Vasco da Gama o Independiente Santa Fe en la siguiente ronda.

Boca enfrenta a San Pablo desde las 21.30 en el estadio Morumbí, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize ganó el partido de ida en la Bombonera por 1-0 con un gol de Miguel Merentiel.

El encuentro comenzará a las 21:30 (hora de Argentina), contará con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y se transmitirá en vivo a través de la pantalla de DSports y su plataforma digital DGO.

San Pablo: Obligado a ganar tras la caída de la semana pasada, el conjunto paulista saldrá a buscar el partido desde el arranque con lo mejor de su plantel.

Boca: El equipo argentino arriba a Brasil con la diferencia a favor cosechada hace siete días e intentará administrar la ventaja para clasificar a la siguiente fase.

La probable formación de San Pablo vs Boca San Pablo: Rafael; Domingos Duarte, Arboleda, Sabino; Lucas Ramon, Danielzinho, Marcos Antonio, Luciano, Iago Borduchi; Artur y Gustavo Santana. DT: Dórival Junior.