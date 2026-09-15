    • 15 de septiembre de 2026 - 20:06

    Boca vs San Pablo, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y probables formaciones

    El Xeneize tiene la ventaja en la serie tras ganar la ida por 1-0 en la Bombonera. Si logra avanzar de fase, enfrentará a Vasco da Gama o Independiente Santa Fe en la siguiente ronda.

    Leandro Paredes será titular esta noche.&nbsp;

    Leandro Paredes será titular esta noche. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Boca enfrenta a San Pablo desde las 21.30 en el estadio Morumbí, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize ganó el partido de ida en la Bombonera por 1-0 con un gol de Miguel Merentiel.

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    El encuentro comenzará a las 21:30 (hora de Argentina), contará con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y se transmitirá en vivo a través de la pantalla de DSports y su plataforma digital DGO.

    San Pablo: Obligado a ganar tras la caída de la semana pasada, el conjunto paulista saldrá a buscar el partido desde el arranque con lo mejor de su plantel.

    Boca: El equipo argentino arriba a Brasil con la diferencia a favor cosechada hace siete días e intentará administrar la ventaja para clasificar a la siguiente fase.

    La probable formación de San Pablo vs Boca

    San Pablo: Rafael; Domingos Duarte, Arboleda, Sabino; Lucas Ramon, Danielzinho, Marcos Antonio, Luciano, Iago Borduchi; Artur y Gustavo Santana. DT: Dórival Junior.

    La probable formación de Boca vs San Pablo

    Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

    San Pablo vs. Boca: ficha del partido

    Fecha y hora: Martes 15 de septiembre de 2026, 21:30.

    Estadio: Cícero Pompeu de Toledo (Morumbí), San Pablo.

    Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

    Televisación: DSports / DGO.

    Historial reciente entre San Pablo y Boca

    8 de septiembre de 2026: Boca 1 - 0 São Paulo (Copa Sudamericana)

    26 de septiembre de 2007: São Paulo 1 - 0 Boca (Copa Sudamericana)

    19 de septiembre de 2007: Boca 2 - 1 São Paulo (Copa Sudamericana)

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