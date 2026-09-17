Cuánto cuesta ir a ver a Franco Colapinto al Gran Premio de Brasil en noviembre

La posibilidad de seguir a Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil mueve las búsquedas de viajes hacia San Pablo. Para la competencia de Fórmula 1 prevista del 6 al 8 de noviembre, las consultas de argentinos con destino a la ciudad brasileña se multiplicaron por siete frente a las semanas anteriores, según la información difundida por Despegar.

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El aumento de la demanda coincidió con el interés que generó el séptimo puesto de Colapinto en el Gran Premio de Madrid. La carrera de noviembre se realizará en el Autódromo de Interlagos y reunirá actividad durante tres jornadas, con entrenamientos, clasificación y la competencia principal.

El Gran Premio de São Paulo de Fórmula 1 2026 tendrá lugar en Interlagos entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre. La programación difundida para el fin de semana contempla las siguientes instancias:

El cronograma concentra la actividad entre el 6 y el 8 de noviembre

La fecha se desarrolla en San Pablo, una ciudad que concentra una parte de la demanda turística vinculada con el calendario deportivo. Quienes viajan por la carrera pueden sumar estadías que incluyen propuestas de gastronomía, arte, diseño, entretenimiento y otros servicios disponibles en el destino.

El desplazamiento de visitantes impacta en varios rubros asociados al viaje. Los vuelos y los alojamientos forman parte de la primera etapa de planificación, mientras que las actividades dentro de la ciudad amplían el movimiento de la cadena turística durante los días de la competencia.

San Pablo concentra parte de la demanda turística del calendario deportivo por el Gran Premio de Fórmula 1 y por su oferta de gastronomía, arte, diseño y entretenimiento. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)

La entrada más económica disponible parte de $ 688,88

Con casi todas las localidades agotadas, la opción de menor valor disponible para asistir al evento figura desde $ 688,88. La referencia corresponde al producto “Formula 1 MSC Cruises Gran Prêmio de São Paulo 2026”, para el Interlagos Circuit, entre el 6 y el 8 de noviembre.

Ese valor corresponde a una entrada y se presenta por separado de las alternativas de viaje que combinan transporte aéreo y hospedaje. Los paquetes informados contemplan tres noches, del 6 al 9 de noviembre, por lo que incluyen una jornada posterior a la carrera del domingo.

Para quienes organizan el viaje desde la Argentina, los paquetes integrados pueden representar un ahorro de hasta 30% frente a la contratación individual de vuelos, alojamiento y, en algunos casos, traslados. Las propuestas para destinos internacionales también ofrecen la posibilidad de abonar en hasta tres cuotas fijas.

Los paquetes incluyen tres noches, vuelo directo y alojamiento

Las opciones disponibles para San Pablo se organizan alrededor de una estadía de tres noches y vuelos directos de ida y vuelta. Los precios informados son por persona y varían de acuerdo con el hotel y los servicios incluidos.

Entre las propuestas comunicadas se encuentran las siguientes:

Paquete del 6 al 9 de noviembre por $ 1.233.830 por persona . Incluye vuelo directo de ida y vuelta, alojamiento tres estrellas y desayuno buffet. El establecimiento cuenta con piscina, mesa de pool, cancha de tenis, gimnasio, sauna, solarium y zona de picnic.

. Incluye vuelo directo de ida y vuelta, alojamiento tres estrellas y desayuno buffet. El establecimiento cuenta con piscina, mesa de pool, cancha de tenis, gimnasio, sauna, solarium y zona de picnic. Paquete del 6 al 9 de noviembre por 1.085.826 por persona. Incluye vuelo directo de ida y vuelta, alojamiento tres estrellas y desayuno incluido.

Incluye vuelo directo de ida y vuelta, alojamiento tres estrellas y desayuno incluido. Paquete del 6 al 9 de noviembre por $ 1.133.753 por persona. Incluye vuelo directo de ida y vuelta, alojamiento tres estrellas y desayuno incluido.

Los tres paquetes tienen como destino la ciudad sede del Gran Premio y cubren el período que va desde el jueves 6 hasta el domingo 9 de noviembre. La información disponible los describe como alternativas que reúnen los servicios centrales del traslado y la estadía para quienes planean asistir a la fecha.

La carrera principal se disputará el domingo 8 en el Autódromo de Interlagos. El viernes y el sábado concentran las prácticas y la clasificación, mientras que el regreso previsto en los paquetes para el día 9 permite mantener la estadía durante toda la programación deportiva.

Las búsquedas se multiplicaron por siete antes de la carrera

El incremento de las consultas hacia San Pablo alcanzó una relación de siete veces respecto de las semanas previas al Gran Premio. El dato se vincula con la expectativa por la presencia de Colapinto en la Fórmula 1 y con la cercanía geográfica de Brasil para el público argentino.

La planificación del viaje contempla distintas decisiones, entre ellas la compra de entradas, la elección de vuelos y la reserva de alojamiento. La disponibilidad limitada de localidades coloca al valor de $ 688,88 como la alternativa de acceso más baja que permanece para el evento.

Los precios de los paquetes se informaron para la estadía entre el 6 y el 9 de noviembre y se expresan por persona. Las opciones incluyen alojamiento de tres estrellas, con desayuno en los tres casos, y vuelos directos de ida y vuelta. Una de las alternativas agrega servicios recreativos y deportivos dentro del hotel.