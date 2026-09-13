La felicidad de Franco Colapinto tras su gran carrera en el GP de España: "Hoy no cometí errores"

Franco Colapinto terminó un fin de semana muy positivo en el Gran Premio de España . Después de finalizar séptimo en el circuito de Madrid, el piloto de Alpine destacó su rendimiento y, sobre todo, valoró haber completado una carrera sin cometer errores.

Franco Colapinto, feliz tras su noveno puesto: "Fue una de mis mejores qualys"

“Hoy no cometí errores, estoy contento”, aseguró Colapinto en dialogo con ESPN, después de cruzar la bandera a cuadros. El argentino reconoció que tuvo algunos momentos complicados durante la competencia, pero logró recuperarse y defender su posición hasta el final.

“Estoy dentro de las mejores carreras y fue un fin de semana completo. Ayer fue uno de los mejores días y hoy cerré con una buena carrera”, explicó el piloto argentino.

El piloto de Alpine contó que perdió bastante tiempo detrás de Gabriel Bortoleto, aunque después pudo acercarse a otros rivales y recuperar terreno. “Perdí mucho tiempo con Bortoleto. Estuve muy cerca de Tsunoda y después estoy contento porque lo pude pasar y mantener el puesto con Piastri”, señaló.

La parte final de la carrera tuvo a Colapinto bajo presión. Oscar Piastri se acercó con un auto que podía representar una amenaza, pero el argentino consiguió mantenerlo detrás y quedarse con una séptima posición que le permitió sumar puntos importantes para Alpine.

“Estoy contento con la carrera, no cometí errores. Fue una carrera limpia. Pude mantener a Piastri atrás. Estoy agradecido y muy feliz”, expresó.

La bandera argentina que recibió Colapinto

Después de la carrera, Colapinto también habló de uno de los momentos especiales que vivió en el circuito: recibió una bandera argentina de parte de un comisario. “Me la dio un comisario que me estaba esperando para dármela. Estoy contento por llevar una bandera argentina acá”, contó el piloto de Alpine.

El argentino también destacó el apoyo que recibió durante todo el fin de semana en Madrid, donde hubo una importante presencia de fanáticos argentinos. “Estoy feliz de verlos alentando. Me llena de orgullo que haya tantos argentinos. Estoy feliz por el resultado”, manifestó.

Colapinto ya piensa en la próxima carrera

El piloto argentino sabe que el buen resultado en España debe servir como impulso para lo que viene. En ese sentido, evitó quedarse demasiado tiempo con la celebración y ya puso la mirada en el próximo desafío.

Sobre la performance de sus rivales, Colapinto analizó: “Ellos juegan su juego y juegan su estrategia”. Y agregó: “A trabajar para la próxima, que es una pista que me gusta y me divierte”.