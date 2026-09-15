La Fórmula 1 elogió a Franco Colapinto y lo puso entre los grandes ganadores del GP de Madrid

Franco Colapinto cerró un Gran Premio de Madrid que le dejó algo más que siete puntos para Alpine: también recibió el reconocimiento de la propia Fórmula 1 , que lo incluyó entre los principales ganadores de su tradicional balance del fin de semana.

La felicidad de Franco Colapinto tras su gran carrera en el GP de España: "Hoy no cometí errores"

El análisis, firmado por el periodista Lawrence Barretto , destacó especialmente el rendimiento del argentino durante la clasificación. La F1 calificó de “soberbia” su actuación y puso el foco en una maniobra que realizó en el sector de La Monumental , donde logró evitar un fuerte impacto y continuar en competencia.

Ese desempeño le permitió a Colapinto avanzar hasta la Q3 como el piloto mejor ubicado de Alpine , un resultado que luego pudo trasladar a la carrera del domingo. El argentino terminó séptimo , sumó puntos importantes y volvió a ubicarse entre los protagonistas de una competencia de la máxima categoría.

El reconocimiento también estuvo relacionado con su regularidad. Según el balance publicado por la F1, el resultado en Madrid representó su octava carrera con puntos en la temporada y su cuarta presencia en la Q3 del año.

La actuación del argentino, además, tuvo impacto en la pelea que mantiene Alpine en el Campeonato de Constructores . Con los puntos obtenidos en España, la escudería quedó a nueve unidades de Racing Bulls en la disputa por el quinto lugar.

Colapinto, entre los destacados del fin de semana

El piloto argentino compartió el grupo de los considerados “ganadores” del Gran Premio con nombres importantes del campeonato. La lista incluyó al vencedor Kimi Antonelli, a Max Verstappen, que logró recuperarse para terminar en el podio, y a Liam Lawson, sexto con Red Bull.

También apareció entre los destacados Esteban Ocon, quien quedó a las puertas de los puntos al finalizar undécimo con Haas.

Del otro lado del análisis quedaron algunos de los nombres más importantes de la parrilla. Lando Norris fue señalado por haber perdido terreno por el momento en que ingresó el Virtual Safety Car y por una mala detención en boxes, mientras que Lewis Hamilton tuvo que abandonar por un problema en los frenos.

La nómina de los pilotos que tuvieron un fin de semana negativo se completó con Carlos Sainz, perjudicado por daños en su monoplaza desde el comienzo; Ollie Bearman, protagonista de un fuerte accidente durante los entrenamientos, y Oscar Piastri, quien rompió su alerón delantero en los primeros metros de la carrera.

Para Colapinto, el reconocimiento llega después de una actuación sólida durante todo el fin de semana, con velocidad para meterse nuevamente en Q3 y consistencia para convertir esa posición de partida en un séptimo puesto.

El calendario de la Fórmula 1 tendrá ahora una nueva escala en Bakú. En el callejero de Azerbaiyán, el argentino buscará prolongar la racha y volver a sumar para Alpine en una temporada en la que, carrera tras carrera, continúa ganando protagonismo.