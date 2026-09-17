El parkour de San Juan define a sus representantes para los Juegos Urbanos

La provincia terminará de confirmar sus atletas para los JUAR que se desarrolarán proximamente.

Eliminatorias. San Juan terminará de confirmar su selección para los JUAR en el Parkour.

San Juan continúa conformando su delegación para los Juegos Argentinos Urbanos 2026. Este jueves será el turno del Selectivo Provincial de Parkour, que comenzará a las 15 en la sede central de VORTEX, ubicada en calle Chile entre Mendoza y Entre Ríos.

La jornada tendrá como objetivo seleccionar a los atletas que representarán oficialmente a la provincia en esta disciplina dentro de los JAUR. Los participantes serán evaluados en las modalidades Speed Run y Freestyle, con criterios específicos para cada competencia.

La actividad se enmarca en el trabajo de la Subsecretaría de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deporte, que continúa avanzando con los diferentes procesos selectivos para conformar la delegación sanjuanina que competirá a nivel nacional.