Viernes primaveral en San Juan: el SMN prevé un día agradable y sin viento este 18 de septiembre

San Juan tendrá este viernes 18 de septiembre una jornada marcada por temperaturas agradables y condiciones estables, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La temperatura mínima rondará los 12°C, mientras que durante la tarde se alcanzará una máxima cercana a los 28°C. El cielo se presentará con nubosidad variable y no hay probabilidad de precipitaciones prevista para la jornada.

Durante las primeras horas de la mañana, el termómetro se ubicará alrededor de los 12°C. El viento soplará del sector norte a una velocidad cercana a los 8 kilómetros por hora.

Con el avance de la mañana, la temperatura irá en aumento y el viento tendrá una rotación hacia el noreste, manteniendo una intensidad leve.

Clima en San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.