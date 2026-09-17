El Coro de Niños y Jóvenes de la UNSJ: modelo de trabajo en Chile

El Coro de Niños y Jóvenes de la UNSJ viajará próximamente a Chile para participar, los días 2 y 3 de octubre, de un encuentro de Pedagogía Coral Infantil , con coros escolares. La agrupación, dirigida por Jorge Fuentes bajo la Concepción Kodály , fue convocada para presentarse como formación piloto , lo que implica un valioso reconocimiento .

"Encuentro Coral Música Educa – Cantando juntos es mejor” es el nombre del encuentro organizado por la Fundación Ibáñez Atkinson , que continuamente convoca a destacados profesionales a sus programas. Fue esta institución, con la que Fuentes trabaja asiduamente, la que convocó al coro sanjuanino.

En esta oportunidad, la delegación local no solo actuará en escenarios de Santiago y Algarrobo, sino que también ofrecerá instancias formativas a docentes de música del vecino país , a cargo de su conductor, sus codirectoras - Mariana Pechuán y Luciana Escudero - y su preparador vocal, Fernando Lázari .

“ Vamos como invitados especiales. El coro va a ser piloto, entonces varios directores van a poder tener la posibilidad de dirigirlo. El Coro de Niños de la Universidad Nacional de San Juan se ha ido posicionando como una formación de relevancia nacional e internacional, así que eso nos llena de satisfacción”, afirmó en diálogo con DIARIO DE CUYO Fuentes, pudoroso de calificarlo como “modelo”, pero orgulloso de que así lo consideren.

La de Chile será la primera salida internacional que realiza la agrupación bajo la gestión de Fuentes ; y cuenta con el aval académico de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ y la Declaración de interés provincial por la Cámara de Diputados de San Juan.

El itinerario completo se extenderá desde el jueves 1 al lunes 5 de octubre. “Va a ser una hermosa gira por Chile”, subrayó entusiasmado el director sobre este viaje, que forma parte de una intensa agenda anual que consolida el crecimiento del elenco.

El Coro de Niños y Jóvenes de la UNSJ, piloto en un encuentro de coros escolares en Chile

Admiración e inspiración

Desde 2015, la Fundación Ibáñez Atkinson se enfoca en la capacitación de docentes en el área de música, en Chile. Trabaja con metodologías activas y una de ellas es el enfoque Kodáy, capacitando en el área de pedagogía coral infantil. “Por eso conocimos a Jorge, que también trabaja desde este enfoque e hicimos un hermoso lazo de trabajo. Él viaja varias veces al año para capacitar a profesores en el Instituto Kodály de la Fundación, en Santiago, lo mismo que Mariana Pechuán, que además es directora del coro Jilgueritos”, comentó a este medio Mariana Karachov, encargada de Música Educa Fundación Ibáñez Atkinson, quien destacó la labor de Fuentes.

“Nosotros admiramos profundamente el trabajo que ha hecho Jorge en San Juan, realmente es un ejemplo del trabajo artístico y de formación a nivel latinoamericano”, declaró. “Estuve en el Festival de Coros que hicieron en julio y realmente estoy más que admirada. El resultado artístico es de altísimo nivel y sobre todo el trabajo humano, el cómo ellos realmente viven, imparten y expanden este amor por el canto coral”, expresó Karachov,

“Tenemos un cariño muy especial por todo el equipo de los coros de la Universidad Nacional de San Juan. Admiramos su trabajo, queremos que puedan compartirlo acá y que otros profesores de acá se puedan inspirar también”, concluyó.

Regreso y concierto de fin de año

Tras el reciente Festival Internacional de Coros Infantiles y Juveniles "En el Canto de Unidad", este cruce cordillerano constituye uno de los momentos cumbres de 2026 para el coro.

Al regresar de Chile, la agrupación se enfocará en la preparación de su concierto de fin de año. Será en la Sala Mayor del Teatro del Bicentenario, girará en torno al circo e incluirá a Los Jilgueritos y al Coro de niños preparatorio, también a cargo de Fuentes.