Latin Grammy 2026: la música argentina pisará fuerte en Las Vegas

La escena musical argentina logró una presencia histórica en las nominaciones a los Latin Grammy 2026 . El dúo CA7RIEL & Paco Amoroso se posiciona como el principal referente nacional de la entrega con seis candidaturas por su disco Free Spirits, compitiendo en rubros clave como Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año.

"Los guitarristas no son prejuiciosos". Oscar Olmello, un maestro de la guitarra clásica, en San Juan

Juan Minujín, con Angelina Jolie y Salma Hayek en Nueva York

El impacto de las nuevas generaciones no se detiene allí. Milo J también sobresale entre los más nominados gracias a La Vida Era Más Corta, trabajo con el que disputará el galardón a Álbum del Año, además de figurar en Grabación del Año por "Niño", Canción del Año por "Solifican12", Mejor Interpretación Urbana por "Gil" (junto a Trueno), Mejor Álbum Folclórico y Mejor Diseño de Empaque.

Por su parte, la escena urbana suma nombres de peso: Bizarrap aspira al premio de Mejor Interpretación Urbana y Mejor Canción Urbana por su colaboración con Daddy Yankee, mientras que Trueno suma participaciones en otras canciones y producciones destacadas de la escena urbana que recibieron postulaciones (Milo J y Feid & Lil Supa)

El rock y la música alternativa argentina dicen presente con Fito Páez (Shine), Dillom (Rojo Profundo) y 1915 (Ceremonia) disputando el Mejor Álbum de Rock. En Mejor Álbum Pop/Rock compiten Emmanuel Horvilleur y Usted Señalemelo , mientras que Babasónicos aspira a Mejor Álbum de Música Alternativa y Dante Spinetta figura como compositor

La música urbana pisa fuerte. En ese rubro está Bizarrap, por su colaboración con Daddy Yankee

La diversidad se completa con Yami Safdie en Pop Tradicional, Nathy Peluso en Salsa, y referentes como Lidia Borda, Ariel Ardit y el Quinteto Astor Piazzolla en Tango.

La gala no solo premiará a los intérpretes, sino también el trabajo de productores y compositores argentinos como Rafa Arcaute, Santiago Alvarado, Santiago Ruiz "Tatool" y Federico Vindver, este último nominado a Productor del Año por su trabajo en Free Spirits.

Latin Grammy en Las Vegas

* Cuándo será la ceremonia de la Academia Latina de la Grabación

La 27° entrega de los Latin Grammy será el próximo 12 de noviembre

* En qué horario

Ceremonia principal: a las 22:00 h de Argentina

a las de Argentina Pre-show (alfombra Roja): antes del evento principal

* Por dónde se podrá ver desde Argentina