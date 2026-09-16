    • 16 de septiembre de 2026 - 20:29

    Latin Grammy 2026: la música argentina pisará fuerte en Las Vegas

    El Latin Grammy tiene como principales candidatos argentinos a Ca7riel y Paco Amoroso, con seis nominaciones por Free Spirits.

    El Latin Grammy tiene como principales candidatos argentinos a Ca7riel y Paco Amoroso, con seis nominaciones por Free Spirits.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La escena musical argentina logró una presencia histórica en las nominaciones a los Latin Grammy 2026. El dúo CA7RIEL & Paco Amoroso se posiciona como el principal referente nacional de la entrega con seis candidaturas por su disco Free Spirits, compitiendo en rubros clave como Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año.

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    El impacto de las nuevas generaciones no se detiene allí. Milo J también sobresale entre los más nominados gracias a La Vida Era Más Corta, trabajo con el que disputará el galardón a Álbum del Año, además de figurar en Grabación del Año por "Niño", Canción del Año por "Solifican12", Mejor Interpretación Urbana por "Gil" (junto a Trueno), Mejor Álbum Folclórico y Mejor Diseño de Empaque.

    Por su parte, la escena urbana suma nombres de peso: Bizarrap aspira al premio de Mejor Interpretación Urbana y Mejor Canción Urbana por su colaboración con Daddy Yankee, mientras que Trueno suma participaciones en otras canciones y producciones destacadas de la escena urbana que recibieron postulaciones (Milo J y Feid & Lil Supa)

    La música urbana pisa fuerte. En ese rubro está Bizarrap, por su colaboración con Daddy Yankee

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    Más artistas nacionales

    El rock y la música alternativa argentina dicen presente con Fito Páez (Shine), Dillom (Rojo Profundo) y 1915 (Ceremonia) disputando el Mejor Álbum de Rock. En Mejor Álbum Pop/Rock compiten Emmanuel Horvilleur y Usted Señalemelo, mientras que Babasónicos aspira a Mejor Álbum de Música Alternativa y Dante Spinetta figura como compositor

    La diversidad se completa con Yami Safdie en Pop Tradicional, Nathy Peluso en Salsa, y referentes como Lidia Borda, Ariel Ardit y el Quinteto Astor Piazzolla en Tango.

    La gala no solo premiará a los intérpretes, sino también el trabajo de productores y compositores argentinos como Rafa Arcaute, Santiago Alvarado, Santiago Ruiz "Tatool" y Federico Vindver, este último nominado a Productor del Año por su trabajo en Free Spirits.

    Latin Grammy en Las Vegas

    * Cuándo será la ceremonia de la Academia Latina de la Grabación

    La 27° entrega de los Latin Grammy será el próximo 12 de noviembre

    * En qué horario

    • Ceremonia principal: a las 22:00 h de Argentina
    • Pre-show (alfombra Roja): antes del evento principal

    * Por dónde se podrá ver desde Argentina

    • Televisión: por el canal de cable TNT.
    • Streaming: a través de la plataforma Max (antes HBO Max)

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