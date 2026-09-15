    • 15 de septiembre de 2026 - 21:03

    Se supo cómo está L-Gante después de que lo imputaran por supuestas amenazas con armas

    En diálogo con TN Show, Luciano Locatelli, abogado del cantante, dio detalles de la causa y del estado anímico del artista.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En las últimas horas, L-Gante quedó imputado por supuestas amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego y violación de domicilio y el fiscal de la causa habría pedido su detención, según Primicias Ya (América).

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    “Es imposible, no hay prueba alguna para eso”, indicó Luciano Locatelli, abogado del artista, sobre el pedido de detención.

    Respecto a las acusaciones en contra del cantante de RKT, el letrado indicó: “Es una causa que inicia por amenazas contra Elián. Hicieron un allanamiento tratando de ver si había algo en la casa, porque dicen que las amenazas fueron con armas, pero no. Eso no ocurrió, y además en el allanamiento salió que no tiene armas, no tiene drogas, está impecable”.

    Consultado sobre el estado anímico de Elián Valenzuela, concluyó: “Está tranquilo, lo que sí, le molesta que traten de buscarle roña y lío para molestarlo”.

    Causa contra L-Gante por presuntas amenazas: qué objetos secuestró la policía

    L-Gante fue imputado en una causa por amenazas agravadas por el uso de armas de fuego y violación de domicilio. En ese marco, la Policía de la Provincia de Buenos Aires realizó tres allanamientos en General Rodríguez.

    Tras los procedimientos, se conocieron los objetos que fueron secuestrados de la casa vinculada al cantante.

    Según el parte policial, durante el operativo relacionado con L-Gante los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares, que ahora serán sometidos a un peritaje tecnológico.

    Además, estaba previsto que le incautaran una camioneta BMW X5, ya que habría sido el vehículo utilizado durante el presunto ataque. Sin embargo, finalmente permaneció en poder del cantante por disposición de la fiscalía.

    Cómo se inició la causa contra L-Gante

    La investigación comenzó a partir de la denuncia de una vecina de 23 años, quien aseguró que primero había sido intimidada por un hombre apodado “El Oso”, señalado como tío de L-Gante.

    De acuerdo con su relato, le habría exigido que abandonara la vivienda bajo la amenaza de que la obligaría “La Mafilia”.

    Días después, L-Gante habría llegado al domicilio a bordo de una camioneta negra junto a unas diez personas. La presentación sostiene que el grupo habría ingresado al patio del inmueble luego de abrir el portón y que algunos de los presentes habrían exhibido armas de fuego para intimidar a los moradores.

    La investigación avanzó a partir del análisis de cámaras de seguridad y tareas de campo. Con esas herramientas, los pesquisas habrían logrado identificar los vehículos, a los involucrados y tres inmuebles relacionados con los hechos.

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