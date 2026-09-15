Pablo Flores Torres recibió la distinción "Joven talento" en el Congreso

El sanjuanino fue reconocido especialmente por su exitoso musical Alberdi, que también subió a escena en el Teatro Nacional Cervantes.

“En homenaje al legado de Juan Bautista Alberdi. Por encarnar, a través de su trayectoria, el mérito de transformar ideas en acción”, dice la placa que el lunes pasado recibió Pablo Flores Torres, compositor, director, actor y docente sanjuanino a quien el Senado de la Nación reconoció como “Joven Talento”.

La distincióno, que entregó la Dirección General de Cultura del Congreso destaca su “invalorable aporte cultural, su llegada a las nuevas generaciones y el éxito cosechado con Alberdi, el musical” que, tras un exitoso paso por el circuito comercial, en agosto estrenó en el Teatro Nacional Cervantes. Flores Torres, radicado hace años en Capital, lo recibió de manos de Daniel Abate, director general de Cultura de la Cámara Alta.

Pablo Flores Torres, reconocido por el Congreso a través de la Dirección General de Cultura El acto tuvo lugar el lunes 14 de septiembre en el Salón Azul del Palacio Legislativo. Durante la ceremonia, que contó con el acompañamiento musical del Ensamble Instrumental de la Banda Sinfónica de la Gendarmería Nacional, el hacedor sanjuanino recibió una réplica de la escultura de Juan Bautista Alberdi.

Pablo Flores Torres: "Es un elogio tan gigante..." “Para mi es un sueño haber tenido este reconocimiento ante, incluso, personas que están haciendo cosas gigantescas. Creo que es lo más grande en lo que uno puede pensar en esto”, dijo a DIARIO DE CUYO Flores Torres, conmovido por la distinción. “Yo estoy muy feliz. Esta distinción es muy importante, las da el Congreso a personas que considera el futuro del país, nada menos. Es un elogio tan gigante…”, sumó el artista, que en mayo pasado fue reconocido por la Legislatura de San Juan.