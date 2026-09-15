    • 15 de septiembre de 2026 - 10:20

    De los teatros independientes a la gloria del Emmy: el emotivo triunfo de Tom Pelphrey y su dedicatoria a Kaley Cuoco

    Uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia se vivió durante el discurso de aceptación de Pelphrey.

    El emotivo triunfo de Tom Pelphrey y su dedicatoria a Kaley Cuoco

    El emotivo triunfo de Tom Pelphrey y su dedicatoria a Kaley Cuoco

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    El actor estadounidense Tom Pelphrey se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la entrega de los Premios Emmy 2026 al alzarse con el galardón a Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática por su destacado papel en la producción de HBO, Task.

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    El reconocimiento marca un hito definitivo en la carrera del intérprete de 44 años, quien ya había recibido el elogio de la crítica en 2022 por su aclamado trabajo en Ozark, aunque en aquella oportunidad el trofeo le fue esquivo.

    Un emotivo discurso enfocado en la familia y la sobriedad

    Uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia se vivió durante el discurso de aceptación de Pelphrey. Con el trofeo en mano, el actor no dudó en expresar su profunda gratitud hacia su prometida, la actriz Kaley Cuoco, quien presenció la gala entre el público visiblemente emocionada y en la etapa final de su segundo embarazo.

    "A mi actriz favorita en esta sala, mi amor, mi mejor amiga, mi compañera, la muy embarazada Kaley: te amo más que a nada, y nuestra familia es la joya de la corona de mi vida", expresó Pelphrey desde el escenario.

    El actor también dedicó palabras a su primera hija, Matilda, de 3 años, y a la bebé que vienen en camino: "Matilda, papá te ama. Bebé en esa panza, papá te ama".

    Además del aspecto personal y familiar, Pelphrey celebró su camino de superación personal: "Agradezco a Dios por mi vida y por mi sobriedad. Gracias a mi familia y amigos por todo su amor y apoyo a lo largo de estos años, desde los premios Emmy hasta los pequeños teatros de caja negra y todo lo que hay en el medio".

    El éxito de "Task" y el reconocimiento de sus pares

    En la ficción de HBO, Pelphrey comparte elenco con Mark Ruffalo, a quien dedicó unas palabras de camaradería y admiración en su discurso. La interpretación de Pelphrey fue catalogada por la crítica especializada como una de las actuaciones dramáticas más sólidas de la temporada, consagrándolo definitivamente en la industria del entretenimiento tras años de trabajo sostenido en cine, televisión y teatro.

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