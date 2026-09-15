    • 15 de septiembre de 2026 - 07:10

    La premiada pianista italiana María Iaiza toca en San Juan

    Será en el marco del Ciclo de Cámara de la UNSJ, el miércoles próximo, con repertorio de música contemporáne

    La destacada pianista italiana hará música contemporánea en la provincia.&nbsp;

    La destacada pianista italiana hará música contemporánea en la provincia. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, junto al Centro de Creación Artística Orquestal, invita a una velada de música contemporánea, protagonizada por la pianista italiana Maria Iaiza. El concierto se celebrará el próximo miércoles 16 de septiembre a las 21:00 h en el Aula Magna, con entrada libre y gratuita.

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    A través de sus interpretaciones, el público podrá sumergirse en un refinado recorrido sonoro por la vanguardia musical académica, abarcando estéticas complejas, timbres innovadores y búsquedas expresivas de vanguardia europea.

    Programa del concierto

    • Ultralanza (Juan Sarmiento)
    • Studie für Klavier (Beat Furrer)
    • Anklänge an François Couperin (Alberto Posadas)
    • Under a strained black sky (Emanuele Savagnone)
    • Pour les Corps Électriques (Franck Bedrossian)

    Talentosa pianista

    Nacida en Italia (1998), María inició su formación pianística a los cinco años. Se graduó con honores en los conservatorios de Udine y Trieste, complementando sus estudios de música contemporánea en el Divertimento Ensemble y perfeccionándose mediante programas Erasmus en Dublín y Viena. Becada por la Academia Internacional de Música de Liechtenstein, ha participado en masterclasses con distinguidos maestros.

    A lo largo de su carrera, ha obtenido más de diez primeros premios internacionales y se ha presentado como solista y en agrupaciones de cámara en prestigiosos festivales y teatros de Italia, Austria y Eslovenia.

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