La premiada pianista italiana María Iaiza toca en San Juan

La Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, junto al Centro de Creación Artística Orquestal, invita a una velada de música contemporánea, protagonizada por la pianista italiana Maria Iaiza. El concierto se celebrará el próximo miércoles 16 de septiembre a las 21:00 h en el Aula Magna, con entrada libre y gratuita.
A través de sus interpretaciones, el público podrá sumergirse en un refinado recorrido sonoro por la vanguardia musical académica, abarcando estéticas complejas, timbres innovadores y búsquedas expresivas de vanguardia europea.
Programa del concierto
- Ultralanza (Juan Sarmiento)
- Studie für Klavier (Beat Furrer)
- Anklänge an François Couperin (Alberto Posadas)
- Under a strained black sky (Emanuele Savagnone)
- Pour les Corps Électriques (Franck Bedrossian)
Talentosa pianista
Nacida en Italia (1998), María inició su formación pianística a los cinco años. Se graduó con honores en los conservatorios de Udine y Trieste, complementando sus estudios de música contemporánea en el Divertimento Ensemble y perfeccionándose mediante programas Erasmus en Dublín y Viena. Becada por la Academia Internacional de Música de Liechtenstein, ha participado en masterclasses con distinguidos maestros.
A lo largo de su carrera, ha obtenido más de diez primeros premios internacionales y se ha presentado como solista y en agrupaciones de cámara en prestigiosos festivales y teatros de Italia, Austria y Eslovenia.