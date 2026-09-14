    • 14 de septiembre de 2026 - 16:49

    La vida de "Los Tinelli" vuelve a la pantalla: nueva temporada del docureality familiar

    Prime Video lanzó el tráiler de la segunda entrega, que estrenará el 30 de septiembre en Prime Video.

    Los Tinelli, situaciones intensas y emociones muy profundas en su regreso a las pantallas.&nbsp;

    Los Tinelli, situaciones intensas y emociones muy profundas en su regreso a las pantallas. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Luego de abrir las puertas a su intimidad familiar el año pasado, la familia Tinelli se quedó con más para mostrar y volverá a la pantalla. Prime Video reveló el tráiler oficial de la segunda temporada del docureality que llegará a la plataforma el próximo 30 de septiembre.

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    Los Tinelli, entre secretos, viajes y desamores

    En esta nueva etapa, la familia atraviesa su crisis más compleja hasta la fecha. Mientras Cande afronta su divorcio y Mica atraviesa la soltería, el propio Marcelo lucha incansablemente por sostener la cohesión de un entorno familiar que amenaza con desmoronarse.

    Producida por LaFlia para Amazon Studios, un viaje a Perú desatará los roces. El encuentro con los allegados de Milett se transformará en un verdadero campo de batalla. Allí saldrán a la luz traiciones, secretos ocultos y amenazas sorpresivas que pondrán a prueba la solidez del clan.

    El panorama se vuelve aún más turbulento con la inminente venta de su emblemática propiedad en Punta del Este y la repentina desaparición de Juana, situaciones que dejarán al histórico presentador de televisión sin el control de la dinámica familiar.

    Mirá el tráiler de Prime Video

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