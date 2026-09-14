La vida de "Los Tinelli" vuelve a la pantalla: nueva temporada del docureality familiar

Prime Video lanzó el tráiler de la segunda entrega, que estrenará el 30 de septiembre en Prime Video.

Los Tinelli, situaciones intensas y emociones muy profundas en su regreso a las pantallas.

Luego de abrir las puertas a su intimidad familiar el año pasado, la familia Tinelli se quedó con más para mostrar y volverá a la pantalla. Prime Video reveló el tráiler oficial de la segunda temporada del docureality que llegará a la plataforma el próximo 30 de septiembre.

Los Tinelli, entre secretos, viajes y desamores En esta nueva etapa, la familia atraviesa su crisis más compleja hasta la fecha. Mientras Cande afronta su divorcio y Mica atraviesa la soltería, el propio Marcelo lucha incansablemente por sostener la cohesión de un entorno familiar que amenaza con desmoronarse.

Producida por LaFlia para Amazon Studios, un viaje a Perú desatará los roces. El encuentro con los allegados de Milett se transformará en un verdadero campo de batalla. Allí saldrán a la luz traiciones, secretos ocultos y amenazas sorpresivas que pondrán a prueba la solidez del clan.

El panorama se vuelve aún más turbulento con la inminente venta de su emblemática propiedad en Punta del Este y la repentina desaparición de Juana, situaciones que dejarán al histórico presentador de televisión sin el control de la dinámica familiar.