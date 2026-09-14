Ahyre en San Juan: "Las etiquetas coartan la libertad, también en la música"

Consagrado con Premios Gardel y dos Gaviotas de Plata en Viña del Mar, el grupo salteño Ahyre traerá su folclore a San Juan el mes próximo. Será para presentar oficialmente Faro, su tercer álbum de estudio , en el marco del tour nacional que comenzará el 8 de octubre, en el porteño Gran Rex.

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Este nuevo material discográfico que la banda -una fusión de integrantes de Los Huayra y Los 4 de Salta- recorrerá en el Teatro Sarmiento, profundiza la marcada raíz latinoamericana del conjunto, explorando al mismo tiempo sonoridades frescas y una identidad musical expandida.

De esta nueva etapa, y un poco más, habló con DIARIO DE CUYO Sebastián Giménez , uno de los ex Los Huayra del grupo, guitarra, voz y vientos de la banda que comparte con Juan José "Colo" Vasconcellos, Hernando "Pony" Mónico y Federico Maldonado (con la compañía de Guido Bertini en percusión).

“Es hermoso volver a girar, súper estimulante. Nos emociona mucho porque la última gira de presentar un disco nuevo fue hace tres años, si mal no recuerdo. Cada concierto es súper especial, es súper cargado de emoción, es súper intenso. Siempre es hermoso poder salir y disfrutar de eso que es único”, expresó.

—Un disco nuevo significa una página nueva, ¿no? Significa renovación, es como una inyección de energía, uno como que se despabila… No sé si sería el término, pero es como que se recarga. Así que para nosotros es súper estimulante cada vez que sale un disco nuevo, con todas las canciones nuevas. Tenemos todo este mes para terminar de armar todo lo que va a ser el concierto y salir a presentarlo a partir del 8 de octubre.

— ¿Una página nueva es dar vuelta la hoja, escribir otra historia o sumar un capítulo?

— Nosotros sentimos que cada disco es como una especie de fotografía del momento por el cual estamos pasando. En el primer disco estaba todo comenzando, veníamos de una transición bastante grande. El segundo, Eco, siempre decimos que es como el primer disco de Ahyre, porque ahí ya era Ahyre con nombre y apellido. Y este tercer disco es un escalón más de identidad, de acentuación, ¿no? Nosotros a la hora de proponer las canciones tratamos de ser súper sinceros con lo que vamos sintiendo, con lo que nos va saliendo. Así que eso puedo decir de este disco, que es un disco sincero.

— Bueno, no es una definición menor…

— Sí, sí, qué sé yo, nosotros no somos hijos de los números ni de los grandes focos, eso nos da mucha sinceridad a la hora de proponer nuestras canciones.

— Igual termina entrando en ese escenario de números, premios, festivales. Viña nomás…

— Sí, pero termina siendo consecuencia de. Todos esos hitos que mencionás, que son realmente muy importantes, no dejan de ser consecuencia de una búsqueda, pero donde la mirada no está puesta ahí. Consecuencia, daños colaterales, como se diría (risas). De hecho, vos me preguntás cuántas reproducciones hay y la verdad es que no tengo mucha idea, o sea, tengo una noción, pero no estoy pendiente, y creo que a los chicos les pasa igual. El contacto nuestro con la música y con nuestra realidad está, ahora en el estudio, en este proceso, y después en poder compartir las canciones en los conciertos.

— No son nuevos en la escena, así que es toda una intención, Ahyre va a ir por acá…

— Mirá, el primer adelanto del disco ha sido una cumbia, que la hemos sacado con Ivonne Guzmán, cantante de La Delio Valdez, que surgió, no por una cuestión mercadotécnica ni mucho menos, sino porque coincidíamos con ella en muchos lugares y siempre nos veníamos diciendo: "Che, estaría bueno grabar algo”. Pero la segunda canción del disco es todo lo contrario, una canción bastante introspectiva, bastante reflexiva, que los analizadores del mercado técnico dirán "No puede ser una canción así", pero bueno, nosotros sentíamos que esa era la canción que tenía que ser y además una canción que le da el nombre al disco, una canción reflexiva. Por eso digo, si tenemos que resumir a este disco, es sinceridad.

— Ustedes son fruto de una tierra de grandes folcloristas, desde Los Chalchaleros; y la de ustedes es una propuesta muy distinta, quizás más cercana a Los Nocheros… pero no pierde la raíz folclórica.

— Sí, yo creo que la música de cada época va siendo distinta y no quiere decir que alguna una de ellas no sea música de raíz, porque, innegablemente, el folclore también va haciendo su camino con el tiempo, no puede ser el mismo de antes. Conforme pasan las generaciones, pasan las décadas, la música no puede ser igual. Es por eso que la música de raíz sigue estando y va a estar, cuando nosotros ya no estemos, porque es algo mucho más grande que todos nosotros.

— ¿Pero fue un planteo que se hicieron, o se dio como espontáneamente?

— Sí, naturalmente. No hay una búsqueda tan planificada. Vuelvo al concepto de sinceridad. Para nosotros la diva siempre es la canción, sin miramientos de si debería ser más folclórica o menos folclórica, parece que no está puesta ahí la energía. Y eso, creo que consecuentemente termina como resultado de toda la música nuestra. Creo que la identidad, la música de raíz, está súper presente, está súper arraigada en nosotros, porque es música con la que hemos convivido durante toda la vida. Y un poco, de hecho, Faro se referencia también en esos hitos de nuestra cultura, de nuestra historia. Hay algunos homenajes, vamos a decir, a artistas que han sido faro en nuestra vida, en nuestro recorrido, que quizás no han tenido la trascendencia y es también nuestro pequeño homenaje.

— Se escucha por ahí que Ahyre es “folclore moderno” ¿Cómo se llevan con las etiquetas?

— Yo no soy muy amigo de las etiquetas, creo que las etiquetas coartan la libertad, también en la música, ¿no? Creo que condicionan. Creo que lo importante es si te gusta, no te gusta, te emociona o no te emociona, creo que es eso. Y para nosotros siempre ha sido muy importante tratar de hacerlo lo mejor que se pueda, con mucha responsabilidad. De ahí en más, si se quiere decir que es folclore moderno, si es peor o mejor, bueno, ya es una cuestión subjetiva…

— Pero sigue siendo folclore…

— Sí, claro que es folclore. Es música de raíz. Yo te puedo apostar que si viene alguien que en su vida escuchó el folclore argentino y escucha Ahyre, lo va a relacionar con el folclore argentino. Va a decir, esta música es música folclórica.

La cita en el Teatro Sarmiento

Ahyre – Faro

Día: 17 de octubre

Hora: 22:00 h

Lugar: Teatro Sarmiento

Entradas: desde $30.000 a 60.000 en tuentreda.com

Escuchá Faro, lo nuevo de Ahyre