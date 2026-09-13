    • 13 de septiembre de 2026 - 11:50

    No solo valora las reliquias: Harrison Ford protege 157 hectáreas de su rancho para conservar la fauna

    Harrison Ford decidió limitar de forma permanente la construcción en casi la mitad de la propiedad para preservar alces, águilas, garzas y truchas nativas.

    Harrison Ford.

    Harrison Ford.

    Foto:

    REUTERS/Mario Anzuoni
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    Stray Kids.

    Stray Kids en Argentina: horarios, accesos, entradas y todo lo que hay que saber

    Por Redacción Diario de Cuyo
    los tres pedidos que realizan los artesanos sanjuaninos y que fueron escuchados por el mercado artesanal tradicional

    Los tres pedidos que realizan los artesanos sanjuaninos y que fueron escuchados por el Mercado Artesanal Tradicional

    Por Celeste Roco Navea

    La propiedad de Harrison Ford

    El actor adquirió en 1983 una propiedad de 324 hectáreas junto a Melissa Mathison, su esposa en aquel momento. El rancho está rodeado de montañas, bosques y cursos de agua, un entorno que sirve como refugio para numerosas especies de la región.

    Con el paso de los años, Ford decidió dar un paso más y restringió el desarrollo inmobiliario de 157 hectáreas de la propiedad. La medida impide que esa superficie pueda ser urbanizada y, además, continúa vigente aunque el rancho cambie de propietario en el futuro.

    De esta manera, casi la mitad del terreno quedó protegida de manera permanente, con el objetivo de conservar su función como hábitat natural.

    Un refugio para la fauna de Wyoming

    La superficie protegida alberga manadas de alces, águilas calvas, garzas azules y grullas canadienses. También cuenta con un arroyo donde habitan truchas nativas, otro de los elementos naturales que Ford buscó preservar.

    El actor incluso intervino sobre ese curso de agua. Según contó en una entrevista con Los Angeles Times, realizó modificaciones en distintos sectores del canal y plantó árboles en sus márgenes para favorecer que, con el tiempo, recuperara una apariencia más natural.

    Así, el rancho no quedó limitado a ser una residencia de lujo en medio de Wyoming. Con la protección de esas 157 hectáreas, Ford consiguió que una parte significativa de su propiedad permanezca sin construcciones y continúe funcionando como un espacio para la vida silvestre.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La agenda cultural de San Juan incluye la actuación de Iván Noble, con sus Canciones Traspapeladas. 

    Agenda cultural de San Juan: música, teatro y ferias para disfrutar este domingo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Max Masri y su Tanghetto volverán a deleitar a los sanjuaninos con su premiado electrotango.

    Max Masri: "Siempre respetamos el tango, pero queremos su expansión"

    Por Estela Ruiz M.
    Los juegos del hambre: la tetralogía original, en la gran pantalla en octubre. 

    El fuego se reaviva: la saga de Los juegos del hambre regresa al cine

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El Día del bailarín folclórico se celebra el 13 de septiembre, en homenaje a El Chúcaro (foto gentileza Ballet Folclórico Nacional)

    A preparar los regalitos: llega el Día del bailarín folclórico

    Por Redacción Diario de Cuyo