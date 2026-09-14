Miradas que mantienen viva la memoria y una muestra fotográfica que recorre los territorios de los pueblos originarios de San Juan

Las ceremonias, los territorios y la vida cotidiana de los pueblos originarios de San Juan serán parte de una muestra que busca además de exhibir fotografías, acercarse a una memoria que permanece viva. Se trata de “Nuevas Miradas y Territorios” , una exposición itinerante de la Secretaría de Comunicación (SecCom) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), que se habilitará al público este martes 15 de septiembre.

La propuesta reúne más de 30 fotografías realizadas por Paula Farías y Belén Ferrer, integrantes de la SecCom, a partir de registros realizados desde 2019 hasta la actualidad. Las imágenes recuperan distintos momentos de la vida de pueblos originarios que hay en la provincia y ponen el foco en sus ceremonias, celebraciones, propuestas comunitarias y acciones vinculadas con reclamos históricos.

Ferrer, una de las expositoras, explicó a DIARIO DE CUYO que la muestra nació a partir de una idea de Guido Garcías, licenciado en Artes Visuales y camarógrafo de la SecCom, quien además estuvo a cargo de la curaduría de la exposición. Valeria Ribes realizó el diseño gráfico y Gustavo Cáceres estuvo a cargo del montaje.

Esta primera edición está centrada en registros de la Organización Territorial Huarpe Pinkanta y de una comunidad diaguita. Sin embargo, desde la organización de la muestra señalaron que es solo una pequeña porción de todo el material que se buscará compartir.

“Esta será la primera de muchas mustras, y es itinerante” , explicó Ferrer, quien destacó que existe mucho material registrado junto a distintas comunidades. Según señaló, son más de 26 las comunidades presentes en San Juan.

La intención es que la exposición continúe creciendo y circulando. Después de su paso por el Edificio Central de la UNSJ, se prevé que la muestra se exhiba en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes y en el Centro Cívico, además de incorporar posteriormente nuevas fotografías.

Fotografiar una memoria que sigue vive

Ferrer participa desde 2019 en el Programa Universitario de Asuntos Indígenas (PUAI), mientras que Paula Farías se incorporó a la SecCom en 2024. A partir de ese vínculo, ambas fueron registrando diferentes momentos protagonizados por las comunidades.

Entre las imágenes que formarán parte de la exposición aparecen registros del Inti Raymi, el año nuevo de las poblaciones indígenas de Latinoamérica, realizado en Valle Fértil en 2024. También habrá fotografías del Año Nuevo Huarpe de Cuyo, celebrado en El Junquillal en 2019 y 2024, y de una ceremonia de restauración de restos indígenas en Las Talas, Caucete.

Para la fotógrafa, participar de esos momentos implica una responsabilidad y, al mismo tiempo, una experiencia personal de aprendizaje. “Fue un honor poder de alguna manera visibilizar la memoria de los pueblos que sigue activa, que no desaparecieron como muchas personas e instituciones afirman”, expresó.

En ese sentido, las fotografías no buscan solamente conservar un instante. La muestra plantea una mirada más amplia y profunda sobre territorios, prácticas y formas de habitar que permanecen y se resignifican con el paso del tiempo. En los paisajes cuyanos aparecen así las huellas de ceremonias y prácticas que continúan formando parte de la identidad y la cosmovisión de los pueblos originarios.

El dato sobre la inauguración de la muestra de la UNSJ “Nuevas Miradas y Territorios”

La inauguración buscará convertirse en un encuentro. La misma se concretará este martes 15 de septiembre, desde las 9 horas, en el Edificio Central de la UNSJ, ubicado en calle Mitre esquina Jujuy. La muestra se podrá visitar de manera libre y gratuita hasta el viernes 18 de septiembre.

La apertura contará con música andina y folclore fusionado con otros géneros, con la presencia intervención de Folkothers y la Agrupación Folclórica Martín Fierro. También estarán presentes integrantes de comunidades originarias y autoridades universitarias.