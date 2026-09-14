    • 14 de septiembre de 2026 - 07:17

    Mirtha Legrand recibió el alta médica tras una semana internada por bronquitis

    La conductora, de 99 años, evolucionó favorablemente durante su estadía en el Sanatorio Mater Dei y regresó este domingo a su casa, donde continuará con la recuperación.

    Dieron de alta a Mirtha Legrand tras una semana internada.

    Dieron de alta a Mirtha Legrand tras una semana internada.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Mirtha Legrand recibió el alta médica este domingo luego de permanecer una semana internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de bronquitis. La histórica conductora, de 99 años, tuvo una evolución favorable y sin complicaciones durante los días que permaneció bajo seguimiento médico.

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    La conductora había ingresado al centro de salud el lunes 7 de septiembre para realizarse estudios y continuar con controles a raíz del cuadro respiratorio. Durante la internación permaneció en una habitación común y trabajó activamente en su recuperación junto a su kinesiólogo.

    Según los partes difundidos por el Sanatorio Mater Dei, Mirtha se mantuvo atenta a sus actividades personales y recibió visitas de familiares y amigos. Su entorno también transmitió tranquilidad durante los días en los que permaneció internada.

    La internación se produjo luego de que la conductora presentara síntomas respiratorios que le impidieron participar de su programa habitual. Ante su ausencia, su nieta, Juana Viale, quedó al frente de La Noche de Mirtha.

    Aunque en los últimos días se había analizado la posibilidad de otorgarle el alta, los médicos decidieron prolongar su permanencia en el sanatorio para mantenerla bajo observación y completar el tratamiento.

    Finalmente, la buena respuesta al tratamiento permitió que Mirtha regresara a su domicilio este domingo. Allí continuará con las indicaciones de sus médicos y el proceso de recuperación, antes de retomar progresivamente sus actividades habituales.

    El alta médica puso fin a una semana que había generado preocupación entre los seguidores de la conductora, aunque los informes médicos destacaron desde el comienzo su buena evolución respiratoria y su participación activa en el tratamiento.

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