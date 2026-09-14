La Feria VIVE vuelve con más de 35 proyectos y una mirada federal para disfrutar del vermut y los vinos naturales en San Juan

En septiembre el vino natural y el vermut serán nuevamente protagonistas en San Juan, ya que se concretará la segunda edición de la Feria VIVE , un evento que nació con el propósito de reunir en un solo espacio a productores y ponerlos en contacto con los sanjuaninos para una mayor difusión de las particularidades y bondades de estas bebidas. Tras una primera edición exitosa, la nueva apuesta no solo se renueva, sino que apunta a ser más grande.

“Desde el momento que planteamos la feria lo pensamos como un modelo para hacerlo extendido en el tiempo y la idea es poder salir en algún momento de la provincia. Que no sea una feria solo de San Juan, sino que se pueda trasladar a cualquier lugar del país” , comentó en contacto con DIARIO DE CUYO Pablo Rostoll, quien junto a su hermano Nicolás iniciaron hace años con un club de vino y desde entonces vienen llevando a cabo distintas iniciativas y propuestas vinculadas con productos vinícolas y otras bebidas.

Una de las particularidades de la segunda edición es que se extenderá por dos jornadas la feria, para que los sanjuaninos interesados en tomar un mayor contacto con este universo puedan acercarse, conocer los productores, referentes de distintos proyectos y aprender más sobre las particularidades del vino natural y el vermut.

Rostoll confirmó que durante la segunda edición se apuntó a una feria que fuera más federal, por lo que la convocatoria salió de las fronteras sanjuaninas. “Estamos muy contentos porque contaremos con la presencia de proyectos de Misiones, Mar del Plata, Córdoba, San Luis, Neuquén, Corrientes, del Sur, de Mendoza y de San Juan. Sumamos un día más a la feria ya que tenemos muchos proyectos, etiquetas y una de las cosas que nos pedía la gente es que no podía probar todo en un solo día, por eso lo ampliamos” , comentó el organizador.

Serán más de 35 los proyectos que estarán con sus stands en el espacio externo del Chalet Canoni, compartiendo sus etiquetas vinculadas al vino natural y el vermut, dos bebidas que se encuentran en auge y que cada vez suman más fanáticos y adeptos.

A la feria de productores se sumará un patio gastronómico que buscará ir más allá del concepto food track, ya que se contará con la presencia de emprendimientos vinculados a la producción de panificación con masa madre, carne a la llama, charcutería, entre otros.

Pero no todo será vinos y brindis, ya que la cultura local tendrá su espacio en el evento, con la presencia del Dj Edu Campos, quien también estuvo acompañando durante la primera edición. Se sumarán a la grilla de artistas , una propuesta de la , y Minnim, quien estará amenizando parte de la velada con un set cargado de Groove, house, minimal y otras expresiones de la música electrónica. Desde la organización señalaron que hay probabilidades que se sume una propuesta artística más a la grilla confirmada.

La feria sumará además masterclass dirigidas por distintos productores. Una de ellas estará orientada sobre la elaboración del vermut y también se compartirán características de proyectos de valles sanjuaninos.

El dato sobre la segunda edición de la Feria VIVE

Por partida doble la feria se estará llevando a cabo este viernes 18 y sábado 19 de septiembre, desde las 18 horas, en el Chalet Cantoni Casa Cultural, ubicado en Avelinda Libertador 3339 oeste, en Rivadavia.

Las entradas se pueden conseguir vía online por Avantti.io, o en los puntos físicos que se dispusieron para la venta, como CAV (Club Amigos del Vino), La Vieja Casona, American Bar, Entre Copas, Tinto & Blanco, Distribuidora Albarracín, Drink Store, Wine Shop y Vinoteca Ugarte. El valor de las entradas general para cada una de las jornadas es de $10.000; mientras que para el acceso a las masterclass el costo de las entradas es de $20.000 y contempla degustaciones premium.

De esta manera el vino natural y el vermut serán nuevamente protagonistas de un evento que definitivamente llegó para ser parte de la agenda cultural de San Juan, con la puesta en valor de los productos derivados del vid. Toda la información y detalles sobre el evento se pueden consultar en el perfil de Instagram de @vive.feria.