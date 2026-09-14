    • 14 de septiembre de 2026 - 15:52

    FestiJoven 2026: comienzan a revelarse los primeros artistas

    La provincia ya difundió las primeras agrupaciones confirmadas que encabezarán el Escenario Mayor el próximo 20 de septiembre.

    El FestiJoven ya tiene nombres para la grilla artística 2026

    El FestiJoven ya tiene nombres para la grilla artística 2026

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La programación del FestiJoven 2026 empieza a cobrar forma en la provincia de San Juan de cara al inicio de la primavera y al día del estudiante, que este año tendrá su festejo el domingo 20 de septiembre. Poco a poco va tomando forma la grilla artística, que ya cuenta con los primeros nombres confirmados en el escenario Mayor.

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    Multiescenario en el Parque de Mayo

    El encuentro cultural y recreativo dará comienzo a partir de las 16:00 h en el Parque de Mayo, epicentro habitual de las convocatorias estudiantiles y juveniles de la provincia. De acuerdo con la información oficial emitida por el Gobierno de San Juan, el predio estará distribuido en tres sectores de espectáculos simultáneos: el escenario Mayor, el espacio destinado a La Peña y la plataforma orientada al Espacio Urbano. Junto a la oferta musical, la jornada incluirá instancias participativas con sorteos y entregas de premios para el público asistente.

    Los artistas del escenario central

    Dentro del esquema de presentaciones de la plataforma principal, la grilla de espectáculos en vivo ya ratificó la participación de tres propuestas musicales locales de amplia trayectoria:

    • OMEGA

    • PIJAMA

    • PALO SANTTO

    Aun restan por confirmarse los demás números artísticos y espectáculos que terminarán de integrar la grilla completa tanto del escenario central como de las restantes áreas temáticas del festival.

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