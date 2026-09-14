    • 14 de septiembre de 2026 - 17:33

    ¡Fuera de la cocina! L-Gante no estará en MasterChef

    A pesar del anuncio oficial, el cantante no será parte de competencia. Las versiones van desde problemas de agenda hasta faltazos.

    Finalmente, L-Gante no cocinará en el famoso reality culinario que conduce Wanda Nara.&nbsp;

    Finalmente, L-Gante no cocinará en el famoso reality culinario que conduce Wanda Nara. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    MasterChef Celebrity suma tensión antes de salir al aire. Aunque su incorporación fue anunciada con bombos y platillos, Elián “L-Gante” Valenzuela no será parte de la competencia culinaria conducida por Wanda Nara. En los medios nacionales circulan diversas versiones respecto de los motivos que provocaron esta baja repentina.

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    Las alarmas se encendieron durante el fin de semana, cuando la imagen promocional del cantante de RKT desapareció de las redes sociales del certamen, que ya largó las promos hablando de 24 concursantes. Las explicaciones sobre su sorpresiva salida difieren según las fuentes consultadas por el periodismo de espectáculos.

    Por un lado, desde el entorno del músico afirman que el conflicto radica en desacuerdos contractuales y problemas de agenda. Según explicaron, la intensa gira internacional que el artista tiene programada hacia Europa le impediría cumplir con las extensas jornadas de grabación del reality.

    Sin embargo, otra postura sostiene que la decisión fue tomada de forma unilateral por la gerencia de Telefe. La periodista Paula Varela señaló en Intrusos que la producción habría desvinculado al participante tras reiterados faltazos, entre ellos a la producción de fotos oficial del programa y a reuniones clave previas al inicio de las grabaciones. En ese escenario, otros aseguran que el motivo habría sido un desacuerdo económico; mientras que hay quienes aseguran que el vínculo del artista y el canal es óptimo.

    L-Gante y Wanda Nara: el encuentro que no fue

    La incorporación del referente de la cumbia 420 representaba uno de los mayores atractivos para la nueva edición del reality. El público y los ciclos de farándula aguardaban con entusiasmo su reencuentro en pantalla con Wanda Nara, dada la alta exposición mediática del vínculo que compartieron en el pasado.

    Con este imprevisto cambio en la nómina de famosos, la emisora continúa ajustando los detalles para el debut de la competencia, mientras la inconclusa historia de la expareja quedará, al menos por esta temporada, fuera de las hornallas de la televisión.

    ¿Cuándo empezará Master Chef?

    "Muy Pronto". Eso es lo único que el canal ha dicho hasta el momento sobre la fecha de salida de la competencia, que este año tendrá a Maru Botana en reemplazo de Donato de Santis. Bien se sabe que el debut está atado al final de Gran Hermano, cuya posta tomaría en el horario central nocturno. En ese tren, podría ser los lunes 21 o 28 de septiembre... pero todo puede suceder... y si no, que lo diga L-Gante.

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