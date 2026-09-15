Denunciaron a L-Gante por una presunta amenaza con armas para que una mujer abandonara un terreno

La mujer que denunció a L-Gante , cuyo nombre es Elián Valenzuela , contó públicamente cómo habría ocurrido el episodio que derivó en la presentación judicial contra el cantante. En diálogo con La mañana con Moria, por eltrece, sostuvo que el artista llegó al lugar acompañado por un grupo de personas y con armas.

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“Vino con armas para sacarnos de acá” , afirmó durante el móvil. La denunciante explicó que decidió recurrir a la Justicia porque sus hijos se encontraban en la vivienda al momento del episodio .

Según su relato, Valenzuela habría llegado junto a unas diez personas. “Vino a amenazarnos con diez personas más. Estaban todos armados ”, aseguró la mujer, quien describió que el grupo descendió de una camioneta, ingresó hasta el patio de la propiedad y se dirigió principalmente hacia su pareja.

La mujer también aseguró que el cantante le habría dado un plazo para abandonar el lugar bajo una amenaza de violencia. De acuerdo con su versión, Valenzuela le habría advertido a su pareja que tenía una hora para irse .

“Elián le dijo: ‘Mirá que a vos te cruzo por todos lados. Te voy a dar un tiro, te doy una hora para que te vayas ’”, relató ante la consulta de Mercedes Ninci.

Además, sostuvo que el episodio fue muy breve. “Fueron dos segundos. Bajaron de la camioneta, entraron hasta al patio”, contó la denunciante, al reconstruir la secuencia que, según su versión, terminó con el grupo retirándose del lugar.

La mujer agregó otro detalle sobre la presunta amenaza: aseguró que Valenzuela les habría dicho que les daba una hora para retirarse porque, de lo contrario, “iba a prender fuego todo”.

La causa se inició a partir de la denuncia realizada por la vecina. Por el momento, estos hechos forman parte de su relato y de la investigación judicial, por lo que deberá determinarse qué ocurrió y qué responsabilidad le corresponde al cantante en el episodio denunciado.