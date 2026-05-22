Pablo Flores Torres en San Juan: "Es la primera vez después de tantos años que me reconocen en la provincia"

“No tienen idea lo que es para mí”, dijo conmovido desde el escenario del auditorio Emar Acosta, de la Legislatura Provincial . Fue este viernes por la noche, cuando -después de temporadas, escenarios y reconocimientos a nivel nacional- Pablo Flores Torres compartió con los sanjuaninos una partecita de su "Alberdi, El Musical" .

La que lo trajo de regreso a la provincia que lo vio nacer, donde dio sus primeros pasos artísticos y donde volvió a cantar hoy, luego de largo tiempo, es nada menos que esta obra que es una bisagra en su carrera y en su historia personal también. Una pieza que pronto debutará en el Teatro Nacional Cervantes -nada menos- y que, manifestó a viva voz, desea desplegar por completo en San Juan , un gran anhelo y “también un gusto que me quiero dar”, como dijo a DIARIO DE CUYO.

Acompañado por el elenco de Clann (bajo la dirección de su hermana Selene Flores Torres), Pablo desgranó ante el auditorio un mix de “Alcemos nuestra voz” y “Un faro en la oscuridad” ; y versiones acotadas de “Quiere y puede” y de la contagiosa “El mundo va a hablar de nosotros”. Y las cantó con la misma pasión con la hizo un breve relato histórico de cada una, ante una platea que lo siguió atentamente, conformada por colegas, amigos, familiares -entre ellos, padres y hermanos-, su maestra Liliana Gutiérrez, público en general y autoridades encabezadas por el vicegobernador Fabián Martín y la secretaria de Cultura, Analía Vilches.

Junto a artistas de Clann (compañía dirigida por Selene Flores Torres, que subirá a escena el musical sobre Deolinda Correa, también de Pablo), cantó versiones acotadas del temas del musical

Previo a la interpretación de las canciones, todas de su puño y letra, Pablo dio algunos detalles de la secuencia de creación del musical, “El Hamilton argentino”, como le llaman. Habló de su contenido e hizo referencias varias, como por ejemplo, los cruces entre Alberdi y Sarmiento (a los que el Vicegobernador también aportó después). “Es un sueño enorme traer a Alberdi a San Juan”, repitió con el corazón en la mano Pablo.

image El vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, entregó la distinción al creador y protagonista de Alberdi, El Musical, Pablo Flores Torres

Para finalizar, el presidente de la Cámara de Diputados le hizo entrega a Flores Torres de la distinción, una Declaración de Interés de la Legislatura Provincial, que el artista recibió con visible orgullo y felicidad, ante un cerrado aplauso que se hizo cómplice del deseo, alimentado por este “convite” que dejó a todos con ganas de más: que “Alberdi, el Musical” también se estrene en San Juan.

image El público siguió atentamente "el adelanto" de Alberdi en la sala Emar Acosta

image Flores Torres, con los integrantes de Clann, con quienes interpretó sus canciones

image Pablo junto a su hermana Selene, directora de la compañía Clann

Regreso con gloria

“La verdad que fue hace muchísimo, no tengo registro de la última vez que canté o hice algo acá en San Juan. Y siempre uno tiene la ilusión, porque aunque tenga una agenda monstruosa de trabajo, uno siempre quiere volver a su tierra”, expresó en charla con este medio Pablo, radicado hace ya muchos años en Buenos Aires, su actual plataforma, desde donde compone para el país y el extranjero. “Y encima, justamente con Alberdi, que es un antes y un después en mi carrera, por lo que se está dando y cómo se está dando”, acotó.

Respecto de la distinción, Flores Torres reconoció que han tenido varias y muy importantes, “pero este reconocimiento tiene un condimento especial, porque es que es del lugar donde uno nació, creció, trabajó; el lugar desde donde uno soñó y proyectó. Qué más quiero yo que sea en esta tierra, que es también la de Sarmiento, que, además, es parte del musical”, concluyó el director en su paso por la provincia.