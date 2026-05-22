    • 22 de mayo de 2026 - 22:02

    Pablo Flores Torres en San Juan: "Es la primera vez después de tantos años que me reconocen en la provincia"

    El creador y protagonista de “Alberdi” cantó algunas canciones del musical y recibió una distinción de la Legislatura Provincial.

    Pablo Flores Torres cantó algunas canciones de Alberdi, El Musical, por primera vez en San Juan. Lo hizo acompañado por artistas de Clann

    Pablo Flores Torres cantó algunas canciones de Alberdi, El Musical, por primera vez en San Juan. Lo hizo acompañado por artistas de Clann

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    La que lo trajo de regreso a la provincia que lo vio nacer, donde dio sus primeros pasos artísticos y donde volvió a cantar hoy, luego de largo tiempo, es nada menos que esta obra que es una bisagra en su carrera y en su historia personal también. Una pieza que pronto debutará en el Teatro Nacional Cervantes -nada menos- y que, manifestó a viva voz, desea desplegar por completo en San Juan, un gran anhelo y “también un gusto que me quiero dar”, como dijo a DIARIO DE CUYO.

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    Pablo Flores Torres cont&oacute; el proceso de creaci&oacute;n de Alberdi, El Musical

    Pablo Flores Torres contó el proceso de creación de Alberdi, El Musical

    Acompañado por el elenco de Clann (bajo la dirección de su hermana Selene Flores Torres), Pablo desgranó ante el auditorio un mix de “Alcemos nuestra voz” y “Un faro en la oscuridad”; y versiones acotadas de “Quiere y puede” y de la contagiosa “El mundo va a hablar de nosotros”. Y las cantó con la misma pasión con la hizo un breve relato histórico de cada una, ante una platea que lo siguió atentamente, conformada por colegas, amigos, familiares -entre ellos, padres y hermanos-, su maestra Liliana Gutiérrez, público en general y autoridades encabezadas por el vicegobernador Fabián Martín y la secretaria de Cultura, Analía Vilches.

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    Junto a artistas de Clann (compa&ntilde;&iacute;a dirigida por Selene Flores Torres, que subir&aacute; a escena el musical sobre Deolinda Correa, tambi&eacute;n de Pablo), cant&oacute; versiones acotadas del temas del musical

    Junto a artistas de Clann (compañía dirigida por Selene Flores Torres, que subirá a escena el musical sobre Deolinda Correa, también de Pablo), cantó versiones acotadas del temas del musical

    Previo a la interpretación de las canciones, todas de su puño y letra, Pablo dio algunos detalles de la secuencia de creación del musical, “El Hamilton argentino”, como le llaman. Habló de su contenido e hizo referencias varias, como por ejemplo, los cruces entre Alberdi y Sarmiento (a los que el Vicegobernador también aportó después). “Es un sueño enorme traer a Alberdi a San Juan”, repitió con el corazón en la mano Pablo.

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    El vicegobernador de la provincia, Fabi&aacute;n Mart&iacute;n, entreg&oacute; la distinci&oacute;n al creador y protagonista de Alberdi, El Musical, Pablo Flores Torres

    El vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, entregó la distinción al creador y protagonista de Alberdi, El Musical, Pablo Flores Torres

    Para finalizar, el presidente de la Cámara de Diputados le hizo entrega a Flores Torres de la distinción, una Declaración de Interés de la Legislatura Provincial, que el artista recibió con visible orgullo y felicidad, ante un cerrado aplauso que se hizo cómplice del deseo, alimentado por este “convite” que dejó a todos con ganas de más: que “Alberdi, el Musical” también se estrene en San Juan.

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    El p&uacute;blico sigui&oacute; atentamente "el adelanto" de Alberdi en la sala Emar Acosta

    El público siguió atentamente "el adelanto" de Alberdi en la sala Emar Acosta

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    Flores Torres, con los integrantes de Clann, con quienes interpret&oacute; sus canciones

    Flores Torres, con los integrantes de Clann, con quienes interpretó sus canciones

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    Pablo junto a su hermana Selene, directora de la compa&ntilde;&iacute;a Clann

    Pablo junto a su hermana Selene, directora de la compañía Clann

    Regreso con gloria

    “La verdad que fue hace muchísimo, no tengo registro de la última vez que canté o hice algo acá en San Juan. Y siempre uno tiene la ilusión, porque aunque tenga una agenda monstruosa de trabajo, uno siempre quiere volver a su tierra”, expresó en charla con este medio Pablo, radicado hace ya muchos años en Buenos Aires, su actual plataforma, desde donde compone para el país y el extranjero. “Y encima, justamente con Alberdi, que es un antes y un después en mi carrera, por lo que se está dando y cómo se está dando”, acotó.

    Respecto de la distinción, Flores Torres reconoció que han tenido varias y muy importantes, “pero este reconocimiento tiene un condimento especial, porque es que es del lugar donde uno nació, creció, trabajó; el lugar desde donde uno soñó y proyectó. Qué más quiero yo que sea en esta tierra, que es también la de Sarmiento, que, además, es parte del musical”, concluyó el director en su paso por la provincia.

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