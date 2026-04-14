'Alberdi', el exitoso musical de Pablo Flores Torres, ganador en los premios GEA

La temporada del teatro musical en Buenos Aires tiene un gran ganador: ‘Alberdi’, exitosa creación del sanjuanino Pablo Flores Torres , se alzó como protagonista de la 3° edición de los Premios GEA, obteniendo cuatro estatuillas que ratifican su excelente presente y anticipan su proyección nacional.

En la ceremonia, celebrada el lunes 13 de abril por la noche, Alberdi -que ya ha cosechado respaldo institucional y cuya repercusión se ha visto reflejada no solo en taquilla, sino también en plataformas digitales (donde la banda sonora ha despertado gran interés) - se quedó con los rubros más competitivos del circuito alternativo: Mejor musical off, Mejor elenco, Mejor banda sonora original y Mejor actor protagónico (Flores Torres) .

Este reconocimiento llega en un momento bisagra para la producción, que el equipo describe como una "locura hermosa" y “un sueño” en pleno desarrollo.

Para Pablo Flores Torres, al ser una premiación impulsada por los espectadores –es el público el que elige con su voto-, las estatuillas funcionan como un termómetro real del impacto que la historia de Juan Bautista Alberdi está teniendo en las salas.

"Creo que estos premios reflejan algo que veníamos deseando profundamente: el reconocimiento de nuestros colegas y, sobre todo, del público. Hasta ahora hemos recibido apoyos institucionales, que son fundamentales, pero estos premios tienen una particularidad muy especial: los elige la gente", subrayó a DIARIO DE CUYO.

El actor y autor comparó la dinámica de los GEA con los reconocidos People’s Choice Awards, destacando que el valor reside en la elección soberana de quienes asisten a cada función. "Refleja lo que el público elige en cada temporada. Y que nos elijan se ve también en cada función a sala llena", añadió quien, si bien tenía muchas nominaciones para su propuesta, expresó que “no esperábamos tanto. Estamos muy felices. Esto consagra lo grande que se está haciendo el musical”.

image Tras su exitoso paso por el circuito independiente, en julio Alberdi comenzará temporada en el prestigioso Teatro Nacional Cervantes

Una dedicatoria con raíces locales

A pesar del éxito cosechado, Pablo no olvida sus raíces ni a quienes formaron su camino profesional. Tras recibir el premio a Mejor actor protagónico, el artista hizo un pedido a DIARIO DE CUYO: dedicárselo a su mentora en San Juan.

"Este premio se lo dedico a mi maestra, Liliana Gutiérrez de Nacusi, que fue quien me enseñó todo lo que sé", manifestó.

pabloooo Pablo Flores Torres, también ganador como Mejor Actor Protagónico

El éxito en los Premios GEA sirve como el impulso final para el próximo gran desafío. Tras agotar localidades en el circuito independiente, se confirmó que ‘Alberdi’ llegará al Teatro Nacional Cervantes en el mes de julio.

El desembarco en una de las salas más importantes del país representa la consolidación definitiva de un musical que logró humanizar a una figura histórica y convertirla en un fenómeno de audiencia. Con un elenco que funciona en perfecta sincronía, la obra se prepara para llevar la impronta de Alberdi a un escenario de máxima relevancia nacional.

"Todo esto no hace más que confirmar el sueño que estamos transitando… y todo lo que todavía queda por venir", concluyó Flores Torres, con la mirada puesta en un invierno que promete seguir marcando hitos en la carrera del creador sanjuanino.