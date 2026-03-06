El fenómeno "Alberdi": el musical que trasladó el éxito del escenario a las plataformas digitales

Convertido en un éxito, " Alberdi , el musical ", no solo ha conquistado la calle Corrientes, sino que ahora ha logrado un hito poco común para el género en el país: el 2 de marzo tuvo lugar el lanzamiento del disco, con la banda sonora oficial, que fue un éxito de reproducciones en plataformas de streaming .

“En 72 horas teníamos más de 20 mil reproducciones, el disco completo se reprodujo miles de veces, es un delirio, y está todo el tiempo activo", destacó en diálogo con DIARIO DE CUYO el autor, el sanjuanino Pablo Flores Torres , acerca de la banda sonora de esta obra que debutó en 2025 en el Teatro Regina y que está a punto de concluir su segunda temporada.

“Siempre nos sorprende Alberdi. El año pasado hicimos una temporada muy exitosa, con todas las funciones agotadas, una locura, se generó mucho revuelo en redes sociales. Y este año retomamos, y lo mismo , empezamos con una función explotadísima y ahora estamos con las últimas funciones en ciudad de Buenos Aires y luego salimos a algunas provincias”, relató Flores Torres, quien se inspiró en el musical Hamilton, de Broadway . “ En ese contexto, sacamos el disco , que venimos produciendo y grabando hace rato, porque es algo que tarda, y pasó todo esto”, agregó.

El disco de "Alberdi, el musical" reúne 32 canciones, entre ellas Un faro en la oscuridad y El mundo va a hablar de nosotros

El álbum cuenta con un total de 32 canciones que recorren la vida y obra del ideólogo de la Constitución Argentina. Entre las piezas que más repercusión han tenido están Un faro en la oscuridad y El mundo va a hablar de nosotros , cuyo videoclip fue filmado en el Congreso de la Nación. Pero también suenan mucho Argentina es un caos, Batalla de Caseros y Bases , otro de los “hits” del disco, que dura aproximadamente una hora y media.

“ Estamos muy felices de que las canciones se estén escuchando tanto también en las plataformas digitales... Qué decir, para mí es la sensación de que el musical gusta, que la gente lo disfruta, que conecta con él. De repente nos etiquetan en videos de gente que va a verlo o está haciendo alguna canción, o cantando los temas… Es algo que queríamos, soñábamos, pero cuando lo ves cumplido es otra cosa”, confesó Flores Torres, añadiendo que, a pesar de los números, el proyecto sigue siendo impulsado a pura pasión: “Estamos en el camino, felices, pero bueno, siempre a pulmón, tratando de sacarla adelante con muchas ganas”.

Reconocimiento y pulso político

Desde su estreno, además de público, oyentes y candidaturas para los premios GEA al teatro musical, "Alberdi" ha cosechado respaldo institucional. La obra ha sido declarada de Interés por Cultura de la Nación, el Senado de la Nación, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y la de Santa Fe.

Además, con dos funciones, bajó el telón de la temporada 2025 del Palacio Libertad, que promocionó la obra como “una reflexión sobre la identidad nacional y los sueños que todavía nos convocan. Dirigida con ritmo y emoción, transforma la historia argentina en un viaje musical que inspira, conmueve y celebra el poder de las ideas para construir un país mejor”.

Consultado sobre si el contexto político actual de Argentina ha servido como catalizador para este interés renovado en la figura de Alberdi, Flores Torres fue directo: “Eso seguro, lo notamos muchísimo. De todas maneras el musical solo busca contar una historia de Argentina, desde la perspectiva de uno de sus ideólogos", marcó.

alberdi bases El musical estrenó en 2025, cuando también cerró la temporada en el Palacio Libertad

De gira... ¿Y en San Juan?

Con las últimas funciones en Buenos Aires, el futuro de la obra es federal. Tras haber pasado por Santa Fe, donde recibió un reconocimiento de la Legislatura provincial, el creador sanjuanino apunta a nuevos horizontes y proyecta girar por el país. "Ya tenemos varias propuestas bastante avanzadas en diferentes provincias, adonde vamos a ir", afirmó.

Claramente, confesó que también le gustaría venir con Alberdi: "Nos encantaría ir a San Juan, es cuestión de que alguien quiera llevarnos. Sé que el éxito es asegurado, porque cuando hemos salido, las funciones han estado estalladas", declaró con ilusión.

Alberdi, el "Hamilton argentino"

La semilla de este musical, que cuenta con la dirección general de Sergio Lombardo, se plantó a partir de una observación sobre el consumo cultural local y la influencia de Broadway, específicamente del fenómeno Hamilton, de Lin-Manuel Miranda.

“¿Cómo puede ser que tantos fanáticos del teatro musical conozcan el nombre de todos los próceres norteamericanos y nosotros no tengamos la misma situación acá en Argentina?”, se preguntó Pablo Flores Torres. Esta inquietud lo llevó a ver en Juan Bautista Alberdi al protagonista ideal para una narrativa moderna y potente.

Entonces, el compositor se zambulló en la vida del prócer, que cuenta “desde su llegada a Buenos Aires, pasando por los momentos clave de su trayectoria hasta su retorno del exilio, destacando el inmenso legado que dejó en nuestro país", tal como dice la sinopsis del musical donde aparecen otras figuras, como Sarmiento y Rosas.

El pálpito no traicionó al autor, que hoy empieza a recoger los frutos de su intuición y trabajo.