Los Totora llegan a San Juan con toda su cumbia pop

Será el 14 de marzo, para la Feria de Carnaval que se ha programado en Hugo Espectáculos, adonde traerán sus grandes éxitos.

Los Totora harán cantar y bailar a los sanjuaninos el 14 de marzo

Los fanáticos del ritmo y la alegría tienen una cita el próximo sábado 14 de marzo. San Juan se vestirá de fiesta para recibir a uno de los máximos referentes de la música bailable argentina: Los Totora. La banda platense aterrizará en suelo sanjuanino como el plato fuerte de la Feria de Carnaval 2026.

El encuentro será en Hugo Espectáculos, un marco ideal para disfrutar de sus grandes éxitos como "Me voy de aquí", "El Pollera" y sus aclamadas versiones de temas internacionales. La propuesta no se limita solo al concierto; los asistentes podrán disfrutar de una experiencia completa de carnaval desde temprano.

Cumbia Pop "made in" La Plata Formada a fines de 2002 por un grupo de amigos de la secundaria en La Plata, la banda ha recorrido un camino meteórico. Lo que comenzó como un proyecto para "divertirse y entretener" se transformó en un fenómeno nacional con más de mil shows en vivo, incluso fuera del país: En 2022 aterrizaron en Estados Unidos, llevando su fiesta a Miami, Nueva York, Los Ángeles y San Francisco.

Actualmente liderada por Juan Manuel Quieto (voz), Nicolás Giorgetti (bajo y voz), Santiago Giorgetti (timbales) y Juan Ignacio Giorgetti (teclados), Los Totora han sabido reinventar los clásicos de los '90 y convertirlos en himnos de boliches y festivales.

Con una trayectoria que incluye galardones como "Personalidad Destacada de la Cultura" y presentaciones en el mítico Teatro Gran Rex, el grupo llega en un momento de plena vigencia creativa. Recientemente, han hecho vibrar las plataformas digitales con su EP "Club Totora" y colaboraciones de alto impacto junto a figuras como Rodrigo Tapari y Valentina Olguín, demostrando que su fórmula de cumbia pop sigue más vigente que nunca.