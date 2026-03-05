La boda de Taylor Swift y Travis Kelce tiene fecha para 2026: todo lo que se sabe

La fecha más codiciada para los seguidores de Taylor Swift y Travis Kelce ya tiene dueño: múltiples fuentes sostienen que la pareja se casará el sábado 13 de junio de 2026 en el exclusivo complejo Ocean House, en Watch Hill, Rhode Island.

El proceso para asegurarse ese día estuvo rodeado de versiones y especulaciones, especialmente por la suma que la cantante habría pagado para concretar la reserva.

En respuesta a la pregunta sobre cuándo se celebrará la boda, fuentes consultadas por Page Six y el pódcast After Work Drinks aseguran que la unión será el 13 de junio de 2026 en Ocean House, tras un acuerdo económico entre Swift y otra pareja que tenía la fecha reservada.

La preferencia por ese día responde al simbolismo personal del número 13 para la artista y a su interés en celebrar cerca de su residencia en Watch Hill.

El interés de Swift por Ocean House no es reciente. Personas cercanas a la pareja informaron a Page Six que, al revisar la lista de invitados, concluyeron que necesitaban un espacio más amplio del previsto originalmente.

Así, el complejo, situado a pocos metros de la mansión de la artista, se presentó como la opción más lógica.

En un primer momento, otro matrimonio ya había reservado ese sábado. “Swift recurrió a su fortuna e hizo una oferta que la novia no pudo rechazar”, remarcó el artículo del citado medio, en referencia a la negociación económica que permitió a la cantante obtener la fecha.

El podcast After Work Drinks aportó otra versión sobre la transacción: según relataron, el lugar contactó a la novia y le explicó que había una persona interesada en comprarle la fecha.

Ella se negó inicialmente: “No, no quiero cambiar el día”. Después, el ofrecimiento fue subir la apuesta y costearle “toda la boda y su luna de miel para quedarse con la fecha”.

Finalmente, la novia aceptó. En el entorno del pódcast, creen que quien realizó la oferta fue Taylor Swift. Los representantes de Swift y Kelce no realizaron comentarios oficiales sobre el acuerdo ni sobre la cifra involucrada.

¿Por qué el 13 de junio es clave para Taylor Swift?

La elección del 13 de junio no es azarosa. Para Swift, el número 13 tiene un significado especial: nació el 13 de diciembre y, como señalan sus seguidores, es su número predilecto.

En palabras de After Work Drinks, “el 13 de junio es el único sábado 13 del año, y está cerca de la casa de Taylor en Rhode Island. El 13 es el número de la suerte de Taylor”.

El simbolismo no se agota en la superstición: al escribir la fecha en formato numérico —6/13/26—, la suma de sus dígitos cobra sentido en la numerología, asociándose a ciclos de cierre y comienzo, según expertos.

Aunque la pareja ha mantenido la discreción, hubo indicios en espacios públicos.

Durante el programa The Graham Norton Show en octubre de 2025, el conductor preguntó si el año siguiente sería el de la boda: “¿El año que viene es el año de la boda? ¿Es entonces cuando ocurrirá?”.

El número 13 tiene un significado especial para Taylor Swift, quien nació el 13 de diciembre y lo considera de buena suerte (Foto AP/Julio Cortez)

Taylor Swift, con una sonrisa, respondió: “Oh, ya lo sabrán”, y agregó en tono humorístico que “en realidad, pensaba invitarte”.

Sobre la organización del evento, la cantante aclaró que aún no había comenzado el proceso: afirmó que “ahora estoy con la gira promocional del disco [Life of a Showgirl], que es algo importante”, y luego explicó que la boda vendría después en el esquema de la planificación. “Estoy muy emocionada por eso”, añadió.

Respecto a los invitados, Swift sostuvo que planificar el evento le resultará divertido y no estresante: “Creo que las únicas bodas estresantes son las que tienen pocos invitados y hay personas en duda; entonces tienes que evaluar la relación con ellos para ver si deberían estar. Yo no voy a hacer eso”.

Ni Taylor Swift ni Travis Kelce han confirmado públicamente la fecha, aunque crece la expectativa entre los seguidores por el evento del año (Grosby)

La postura oficial de Ocean House

Desde Ocean House, la respuesta llegó a través de un comunicado institucional en el que el complejo afirmó mantener la confidencialidad, integridad, lealtad y servicio a sus clientes.

“El equipo de Ocean House está comprometido en ofrecer a cada uno de nuestros novios, sus familias y amigos, una experiencia inolvidable al celebrar una boda en nuestro resort”, manifestaron los responsables del lugar.

El texto enfatizó que “Ocean House no permite ni permitirá que otra persona o entidad compre la fecha de una boda ya contratada”.

Además, remarcaron su política: “Agradecemos el interés en nuestros novios, pero les permitimos confirmar el lugar del evento con quienes elijan”.

La discreción es parte del acuerdo y, aunque no confirman ni desmienten la boda, la expectativa crece por la magnitud de los protagonistas y la cantidad de invitados: tras revisar la lista, Swift y Kelce determinaron que sería mucho más extensa de lo previsto