5 de marzo de 2026 - 06:39

Agenda Cultural de San Juan: música y exposiciones para disfrutar a mitad de semana

Hoy, jueves 5 de marzo, la cartelera de espectáculos de San Juan empieza a calentar motores de cara a un fin de semana cargado.

La Agenda Cultural de San Juan para hoy incluye la apertura de temporada 2026 de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ

La Agenda Cultural de San Juan para hoy incluye la apertura de temporada 2026 de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

Este jueves 5 de marzo, la Agenda Cultural de San Juan despliega una serie de propuestas que combina el prestigio de la música académica con la energía de los ritmos populares. La jornada destaca por el inicio de temporada de la Orquesta Sinfónica local, mientras diversos solistas de rock, folklore y cuarteto animarán la noche sanjuanina.

En el ámbito de las artes visuales, la cartelera de espectáculos incluye la inauguración de una muestra de serigrafía y se mantienen vigentes exposiciones que recorren desde la historia del terremoto de 1944 hasta el arte místico. Además, el público puede disfrutar de visitas guiadas por museos del vino y espacios emblemáticos que celebran la identidad regional.

MÚSICA

Orquesta Sinfónica de la UNSJ. Inicio de temporada con Concierto para Corno N°2 en mi bemol mayor, de Richard Strauss, solista Atahualpa Vegas; y Sinfonía N°5 en do mayor Op. 67, de Ludwig van Beethoven. Dirección M° Wolfgang Wengenroth. A las 21:30 h, CUIM (Complejo Universitario Islas Malvinas), UNSJ. Entrada libre y gratuita.

Adriana Miranda. A las 22:00 h en Cipriano Lateral (Lateral Oeste de Avenida Circunvalación)

ADRIANA MIRANDA 3
Adriana Miranda

Adriana Miranda

Franco Pacheco. A las 22:30 h en La Dominga (Lat. oeste de Circunvalación entre Ignacio de la Roza y Av. Libertador San Martín). Reservas al 26446184

Quique Rod, Sutra Alien y Zyxela Mc y Los Primos del Raba. A las 22:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador 1538 oeste)

Cristian Gabriel. A las 22:00 h, en Terraza 4.20 (Av. Libertador 1473 oeste). Entrada $4000

El Rolly. A las 23:00 h en Casino de Rawson (Ruta Nacional 40 entre Ortega y Quiroz, Rawson)

El Yeyo. A las 23:30 h en El bar del Titi (España y Tacuarí, Rawson)

yeyo
El Yeyo

El Yeyo

Omega. A las 00:00 h en Ladran Sancho (Av. Libertador San Martín 1545 oeste)

EXPOSICIONES Y VISITAS

Diseño, Tinta y Estampa. Muestra de serigrafía. Obras del Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé, Presagio X Art Gallery, Carmen Cuenca, El Hora, Pulpo y Serigrafía Calamar. Inaugura hoy a las 20:00 h, en Chalet Cantoni (Casa de Industrias Culturales). Hasta el viernes 27 de marzo, de lunes a viernes de 9 a 13 h y de 17 a 20 h. Entrada libre y gratuita

Habitar el vínculo. A cargo del colectivo 18 Mundos. Puede visitarse de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h, en el tercer piso del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Capital (Santa Fe 58 oeste). Entrada: Libre y gratuita. Exponen Agostina Hebilla, Beatriz Del Bono, Carolina Schvartz, Cristian Fischer, Graciela Faedo, Jamile Apara, Leo Venerdini, Marcela Herrera, Marcelo Uliarte, María Estela Aballay, Silvia Bianco

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, Argentinos $1000 y Extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Museo Franklin Rawson. Exposiciones vigentes: Sala 1, Figuración mística, de Yente Del Prete. Sala 2, Interior/Exterior. Sala 3 y Foyer: Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, edición 2025. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. En enero y febrero, visitas guiadas espontáneas: martes a domingos, de 13 a 20 h, sin turno previo. Además: Martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

museo franklin yentle
Museo Franklin Rawson

Museo Franklin Rawson

Teatro del Bicentenario. Visitas verano 2026: Lunes a sábado: 10:30, 18:00, 19:00 h. Domingos: 18:00 h (visita exprés). Las visitas son gratuitas, tienen una duración aproximada de una hora y recorren espacios emblemáticos como la Sala Principal, Sala Auditórium, Sala de Ensayo de Orquesta y otros sectores del teatro, siempre acompañados por un guía especializado. No requieren reserva previa. Horario de atención al público: Lunes a viernes: 10:00 a 13:00 h y 17:00 a 20:00 h. Domingos: 17:00 a 19:00 h. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Lunes a sábado, de 9 a 14 h, entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Biblioteca de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Centro Ambiental Anchipurac (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Entrada libre. Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

anchipurac 2
Parque escultórico Anchipurac

Parque escultórico Anchipurac

Galería Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca, Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. De lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador Gral. San Martín 1826 oeste). Entrada libre.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.

