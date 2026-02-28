Agenda Cultural de San Juan: Febrero se despide con actividades para todos los gustos

La jornada del 28 de febrero ofrece múltiples opciones que van desde ferias de emprendedores hasta funciones de circo para toda la familia, en un fin de mes bien arriba para la Agenda Cultural de San Juan . Los museos y centros culturales mantienen sus puertas abiertas con exposiciones fotográficas, históricas y visitas guiadas gratuitas.

Agenda Cultural de San Juan: un abanico de propuestas para este viernes

Al caer la tarde, el protagonismo lo toman los festivales departamentales y los corsos de carnaval con desfiles de comparsas y ferias gastronómicas. La noche se completa con una extensa oferta musical que incluye espectáculos de jazz, rock, folclore, tango y música tropical en diversos locales. La mayoría de las actividades cuentan con entrada libre o precios accesibles para disfrutar del cierre del verano.

Camerata San Juan. Reencuentro bajo las estrellas: inicio de temporada con Andrés Cantos y Juanse Arano . A las 20:00 h en Chalet Cantoni . Entrada libre y gratuita.

Gon Trío. A las 21:30 h en Mokka Bistró (Espacio San Juan shopping)

Tom Jobim Jazz Festival. Hoy Abel Herrera Trío y Tesla Jazz. A las 22:00 h en Bem Brasil Brasil (Av. Rioja 50 norte) Reservas al 2646274258.

Vía 66 rock. A las 22:00 h en Tierras Negras (calle 11 a 300 m al este de RN40). Derecho de show $4000. Reservas al 2644992928

King of banana. A las 22:00 h en El Ombú (frente a la plaza principal de Pocito). Reservas al 2645608037

Oscar Williams. A las 22:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro) Reservas al 2645899188

Julián Díaz. A las 22:00 h en Cipriano Lomos (Av. Hipólito Yrigoyen y Lat. De Circunvalación, Santa Lucía)

Jito Piaggio. A las 22:00 h en La Kelita (Restaurante del Jokey Club, República del Líbano 1799 o Reservas: 2644194896)

De la lora. A las 22:30 h en Il Pilonte (Meglioli 159 sur). Der. de show $4000

Tïmo. A las 22:00 en Antonio Gómez e hijos (Mendoza y Laprida, Rawson)

Riel. A las 22:00 h en Saturno 73 Parrilla Bar (Catriel antes de Calle Oro, Chimbas)

Dúo Herencia. A las 22:30 h en Bernardo (Lat. este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza). Reservas al 2645101144

Leo Jorquera. A las 22:30 h en Al 700 Club (Sargento Cabral 701 norte)

Deja Vu. A las 22:30 h en Barcelona Bar (Av. Libertador 1438 oeste)

Franco Silva. A las 22:30 h en Maldita Costumbre (Av. Libertador San Martín 2464 oeste) Der. de show $3.500

Rock solidario. Huaykil, Reino, Vía 66, La bestia Rock. A beneficio de “Machete”. A las 22:30 h en El bar del Titi (España y Tacuarí)

El Pacha. A las 23:00 h en La Benita (Av. Rawson y Corrientes)

Titanes del free. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste)

Carlos Fernández. Cumbia. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada libre.

Leo Altamirano. A las 23:00 h en Denver Bar (Diagonal Sarmiento 32,- Caucete)

Homenaje a The Dors. A las 23:00 h en Arte Pan (República del Líbano y España)

Pogo y Las Manijas del reloj. A las 23:00 h en Intruses (Patricias Sanjuaninas 1077 sur)

Argento Blues. A las 23:30 h en John D. Reservas al 2645122376. Der. a show $2.500

Shock. Nü metal tribute. A las 23:30 h en EstroBar (Cte. Cabot 2107 oeste)

Omega. A las 00:00 h en Complejo Eliazar (Paula A. de Sarmiento y República del Líbano). Reservas al 2645122376

Pep Lara. A las 00:00 h en Ibiza Club (Jáchal)

CIRCO

Circo Safari Show. De lunes a viernes a las 22:00 h. Sábado y domingo, 20:00 y 22:00 h. En el Híper Libertad. Entradas $8.000

FERIAS

Feria de emprendedores. Música en vivo. Desde las 09.00 en Paseo Mujeres de América (Lemos y Cenobia Bustos, Rawson). Entrada libre.

El ceramista emprende. Feria de emprendedores. De 19 a 23:30 h, Plaza Ceramista (Paula A. de Sarmiento y Nazca, Rawson) Entrada gratuita

FIESTAS Y FESTIVALES

Rivadavia en colores. Con Destino San Javier, Desakta2, Los Videla y más. Desde las 19:30 h en el Parque de Rivadavia. Entrada libre y gratuita.

Carnaval. Desde las 20:00 h, en Los Berros y Media Agua (Sarmiento). Entrada gratuita.

Carnaval en Las Flores. Desde las 21:00 h en Club Hípico Las Flores. Entrada $5000 (menores de 10 años, gratis). Mascaritas sueltas, murgas, comparsas, embajadora y princesitas.

Carnaval en Ausonia. Desde las 21:00 h, entradas $10.000 y $17.000

Nochecitas cauceteras. Con Dúo Díaz - Heredia, Omega, Tres para el canto, Materia prima, La Previa, Diablito Martínez, A3, Hugo Ibáñez, Puebleros, El Samu. Ballets VM, Sol de Cuyo, Taller Municipal e Isidro Labrador. Emprendedores y artesanos. Patio gastronómico. Parque Libertadores de América (Caucete). Entrada libre y gratuita.

Carnaval de la familia. El desfile comenzará en la Plazoleta Departamental Guayaquil y recorrerá Av. Sarmiento hasta llegar al sector final, contando con escenario principal, comparsas, carruajes, food trucks. Entrada libre y gratuita.

Festival del Cerro Viejo. A las 22:00 h, en San Roque (Jáchal) Entrada $5000 (a partir de los 10 años). Actúan Sergio Villafañe, Moquineros, Los Lucero, Los arrieros huaqueños, Sentimiento de mi pueblo (La Rioja), Diego Villegas, Amanecer folclórico. Locución: Jorge Daniel Maestre. Organiza Club San Roque.

Fiesta del Racimo y el vino. Desde las 21:30 h en Plaza Narciso Laprida Las Casuarinas (25 de Mayo). Locución de Mateo López, Alberto Jaled y Marcelo Roldán. Con Raíces primas, Rubén Acosta, Darío Sosa y Marcelo Lima, Somos Huella, Dúo Díaz-Heredia, Jarilla / Jaime Muñoz, Amigos del camino, Nelson Páez, El show del Facu, El Yeyo, La Andariega, Herederos. Academias de danzas Tradiciones cuyanas, Amanecer. Entrada gratuita.

EXPOSICIONES Y VISITAS

Casa Natal de Sarmiento. Exposición temporaria “El progreso que se cultiva”, de la fotógrafa y arquitecta Diana Gil Bielous, sobre la historia de la vitivinicultura sanjuanina y su vínculo con las ideas de educación, trabajo y desarrollo de Sarmiento. Días y Horarios de atención hasta el 31 de marzo de 2026: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 13:00 h y 17:00 a 21:00 h. Miércoles: Cerrado al público. Cronograma de Visitas Guiadas: Turno Mañana: 10:00 h y 12:00 h. Turno Tarde: 18:00 h y 20:00 h. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, Argentinos $1000 y Extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Museo Franklin Rawson. De 13:00 a 20:00 h, visitas guiadas espontáneas, se solicitan en recepción. Exposiciones vigentes: Sala 1, Figuración mística, de Yente Del Prete. Sala 2, Interior/Exterior. Sala 3 y Foyer: Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, edición 2025. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. En enero y febrero, visitas guiadas espontáneas: martes a domingos, de 13 a 20 h, sin turno previo. Además: Martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Teatro del Bicentenario. Visitas verano 2026: Lunes a sábado: 10:30, 18:00, 19:00 h. Domingos: 18:00 h (visita exprés). Las visitas son gratuitas, tienen una duración aproximada de una hora y recorren espacios emblemáticos como la Sala Principal, Sala Auditórium, Sala de Ensayo de Orquesta y otros sectores del teatro, siempre acompañados por un guía especializado. No requieren reserva previa. Horario de atención al público: Lunes a viernes: 10:00 a 13:00 h y 17:00 a 20:00 h. Domingos: 17:00 a 19:00 h. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail museohistoricoprovincialavg@gmail.com Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Lunes a sábado, de 9 a 14 h, entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Biblioteca de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Centro Ambiental Anchipurac (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Entrada libre. Informes: 264 4791840, recepcion@anchipurac.com, instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Galería Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca, Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. De lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador Gral. San Martín 1826 oeste). Entrada libre.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.