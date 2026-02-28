La Feria Flamenca de San Juan tiene imagen oficial: Rossío Romero ganó el concurso de afiches

El Museo de Bellas Artes Franklin Rawson se convirtió en el escenario de una decisión crucial para la Feria Flamenca 2025 – “Raíces” : la elección del afiche oficial la tercera edición del encuentro , no solo importante a nivel de danza y música, sino también como una oportunidad para las artes visuales a nivel nacional.

Tras analizar una nutrida convocatoria que permaneció abierta desde diciembre, el jurado —integrado por referentes como Emanuel Díaz Ruiz (director del MPBA FR), Ana Giménez (Artes Visuales de la FFHA), el periodista Oscar Rodríguez y María de los Ángeles Maestro (de la Asociación Civil Ciclo Flamenco , organizadora del encuentro)— dio a conocer su veredicto. Por decisión unánime, la ganadora fue la artista y diseñadora gráfica mendocina Rossio Romero.

La convocatoria superó las expectativas de la organización al recibir más de 30 propuestas artísticas provenientes de diversos puntos del país , incluyendo Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Tucumán, Mendoza y, por supuesto, San Juan. La diversidad no solo fue geográfica, sino también técnica : desde fotografía y pintura hasta ilustración digital y dibujo.

Sin embargo, el trabajo de Rossio Romero destacó por su "calidad artística y coherencia conceptual con la temática Raíces" . El jurado subrayó la versatilidad de la obra para adaptarse a sistemas gráficos y audiovisuales, valorando especialmente el manejo histórico y conceptual presente en su composición de tipo collage.

Como reconocimiento, la artista recibió un premio económico de $250.000 , y su creación será "la cara oficial" de todas las comunicaciones de la feria durante este año.

Afiche feria flamenca 2026 El afiche seleccionado por el jurado

Rossio Romero: Entre el hobby y la profesión

Para Rossio Romero, el desafío comenzó como una forma de escapar de la monotonía laboral. "Me apareció la convocatoria en Instagram y justo tenía un par de semanas de vacaciones en enero. No lo veía como una oportunidad sí o sí para ganar, sino que me permitía hacer algo que me guste fuera del trabajo y de la rutina obligada", explicó a DIARIO DE CUYO la diseñadora.

Aunque su formación es técnica, la elección del método fue personal: "Yo soy diseñadora gráfica y hago collage por hobby, entonces quería aplicar esta técnica que tanto me gusta". Para dotar de contenido a la obra, Rossio se sumergió en la historia y en las herramientas proporcionadas por la organización. "Empecé a buscar imágenes antiguas en bancos de fotos de inmigrantes españoles o de danza flamenca. Quería transmitir eso: que vieras la imagen y vieras un conjunto de cosas que hacen una unidad, esa idea de dos culturas que se mezclan", detalló.

La ganadora también pensó en la funcionalidad de la pieza, incorporando elementos icónicos como los lunares para facilitar su aplicación en la vía pública. "Cuando terminé el collage, sentí que no tenía carácter de afiche, entonces me puse a crear una marca para esta edición y completar con información extra. Mi rol de diseñadora me permitía tener una visión un más amplia y abarcar otras cosas", añadió Romero, quien confesó que, a pesar de no estar vinculada directamente al mundo flamenco más que por su hermana, que estudió esta disciplina, se sintió atraída por el desafío.

“Era la primera vez y también eso me gustaba. A mí me gusta cuando hay un rubro o algo que no sé, entonces también es como incursionar en una gráfica nueva, en una historia nueva. Era como un reto y eso me gustaba”, explicó, sorprendida y feliz con la definición.

Para Rossio, el premio trasciende lo económico: "Más allá del premio monetario, el reconocimiento te hace decir ‘está bueno lo que estoy haciendo, hay que seguir por acá'. Me puso muy contenta", expresó, entusiasmada también con que su talento cruce los límites de su provincia.

Feria Flamenca: Menciones del certamen

El jurado también decidió otorgar menciones especiales a otros artistas que demostraron un alto nivel creativo:

Agustina Farnetti (Córdoba): por su unidad estilística y el relato de la grupalidad.

Raúl Guerra (San Juan): por la emotividad de su pieza y la valoración del eje generacional.

Cristian Jesús González (San Rafael): por su profundo estudio historiográfico y compromiso compositivo.