Casa Natal de Sarmiento: Visita de autoridades nacionales y anuncio de mejoras edilicias

En un gesto que busca fortalecer la preservación histórica y estrechar lazos federales, la Casa Natal de Sarmiento recibió la visita de autoridades del área de cultura de la Nación . El encuentro no solo tuvo un tinte protocolar, sino que dejó anuncios concretos para el mantenimiento del primer Monumento Histórico Nacional del país.

Las funcionarias tuvieron una agenda intensa en San Juan, que culminará el sábado 28, cuando regresarán a Buenos Aires.

La jornada estuvo encabezada por la Prof. Liliana Barela , Subsecretaria de Patrimonio Cultural de la Nación, y la Mgtr. María Paula Zingoni , Directora Nacional de Museos y Gestión Patrimonial. Junto a la directora del museo, la Lic. Lucía González, las funcionarias recorrieron las instalaciones y mantuvieron una intensa agenda de trabajo.

Más allá de los encuentros técnicos con el personal de las distintas áreas del museo para relevar sus necesidades, la visita incluyó un emotivo homenaje al "Maestro de América" en el marco del mes de su natalicio.

image Las autoridades nacionales mantuvieron diálogo con el equipo de la Casa Natal de Sarmiento

Refacción del Monumento Histórico Nacional

El punto más alto de la visita fue el anuncio de un convenio de cooperación entre la Nación y el Gobierno Provincial. Ante la prensa local, Liliana Barela confirmó que se están ultimando los detalles legales para ejecutar obras de conservación urgentes.

“Hay un proyecto de convenio con el Ministerio de Infraestructura que está siendo estudiado para poder enfrentar tareas relacionadas con materiales y personal”, explicó Barela, quien señaló que el financiamiento será provincial, a pesar de tratarse de un museo de jurisdicción nacional.

Las obras prioritarias incluirán:

Reparación estructural: Se intervendrá una grieta en el edificio (atribuida a la antigüedad de los materiales, sin riesgo inminente).

Cubiertas y techos: Trabajos específicos en el área de reserva del museo, para garantizar la seguridad de los objetos históricos.

Mantenimiento general: Intervenciones estéticas y funcionales para preservar la fachada y los interiores del solar histórico.

Tal como destacaron desde la Casa Natal de Sarmiento - Museo Nacional, esta visita representa un espaldarazo institucional clave para la gestión del museo, asegurando que el legado de Sarmiento cuente con los recursos técnicos y políticos necesarios para su vigencia.