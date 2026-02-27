27 de febrero de 2026 - 20:57

Campedrinos en el Festival de Viña del Mar: Revés para los argentinos en una final para el infarto

Tras los aplausos de "El Monstruo" y del jurado, el combo rozó la gloria con una actuación impecable, pero cayó ante el grupo chileno A los cuatro vientos

El dúo oriundo de Campana, Campedrinos, tuvo un gran desempeño en el Festival de Viña del Mar

El folclore argentino vivió una noche de emociones fuertes en la Quinta Vergara. Campedrinos, el combo argentino que durante toda la semana se perfiló como el gran favorito del público, culminó su paso por el Festival de Viña del Mar 2026 con una actuación consagratoria, aunque el máximo trofeo quedó en manos locales.

El "Monstruo" se rindió a sus pies

A pesar de no haberse alzado con la Gaviota de Plata, el paso de Campedrinos por Chile fue impecable. Con puntajes que los mantuvieron en la cima de la tabla desde el primer día, lograron lo que pocos extranjeros consiguen: una conexión total con el exigente "Monstruo" de la Quinta Vergara, como le llaman al público.

Sin embargo, en una definición que se estiró hasta el último segundo, la balanza se inclinó hacia los dueños de casa:

  • Los Ganadores: El grupo chileno A Los Cuatro Vientos se llevó el certamen con su tema "Valoración", obteniendo la Gaviota y un premio de 33.900 dólares.

  • Mejor Intérprete: La distinción fue para la española María Peláe, quien destacó por su fuerza escénica en "Que Vengan A Por Mí".

Un podio con sabor a victoria

Aunque el primer puesto del Festival de Viña del Mar fue esquivo, la prensa internacional coincide en que Campedrinos -Consagración del último Festival de Cosquín- se retira como uno de los proyectos más sólidos del foclore actual. La final fue descrita como una de las más ajustadas de los últimos años, dejando a Argentina en lo más alto de la consideración del jurado.

El certamen cerrará su edición 2026 con la presentación de los ganadores en la noche de clausura, pero el dúo argentino ya se lleva lo más difícil de conseguir: el respeto y el aplauso unánime del festival más importante de Latinoamérica.

