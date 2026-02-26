Festival de Viña del Mar: Campedrinos necesita votos para llegar al escenario mayor

El combo albiceleste -que integra el sanjuanino Carlos Santana- es finalista del encuentro musical chileno. Hoy jueves 26 de febrero necesita sumar votos.

Para consagrarse en el Festival de Viña del Mar, Campedrinos apela a la ayuda de sus admiradores

El grupo folclórico Campedrinos, único representante de Argentina en la competencia internacional de la canción que se lleva a cabo en Chile, se convirtió en finalista del famoso Festival de Viña del Mar y tiene todas las posibilidades de consagrarse ganador. Para lograrlo, el dúo necesita los votos de la gente, la herramienta para acercarlos a su sueño.

Con su música y pasión, la dupla folclórica albiceleste -de la que forma parte el guitarrista sanjuanino Carlos Santana- conquistó al "Monstruo" -como le llaman al público- y también al jurado, cosechando calurosos aplausos y el puntaje más alto de la competencia, asegurando así su lugar en la gran final del certamen musical más importante de Latinoamérica.

Hoy jueves 26 de febrero por la noche (fecha que también contará con los shows de Mon Laferte y Yandel Sinfónico) tendrá lugar la decisiva presentación del combo en la Quinta Vergara, donde se medirá con sus pares de Chile y México. Quienes quieran ayudarlos desde este lado de la cordillera, solo deben votarlos a través de internet. "¡Vamos a llevar nuestro folclore a lo más alto!", arenga el grupo a sus admiradores.

Sergio Prada y Agustín Fantili, cabezas del dúo argentino que este verano obtuvo el Premio Consagración en Cosquín 2026, eligió "La zamba" para competir en la categoría folclórica del Festival de Viña del Mar. Un género que lleva al país trasandino lo más tradicional del folclore argentino, aunque ejecutado con la frescura y la sonoridad moderna que los caracteriza.

Si bien el anfiteatro de la Quinta Vergara ha sido históricamente complejo para los artistas argentinos, Campedrinos -que ha realizado colaboraciones con Milo J, Los Nocheros y Jorge Rojas, entre otros- buscará revertir esta suerte, apoyado en su profesionalismo, estilo y trayectoria... Y con la esperanza de que los argentinos los acerquen un poquito más a la meta.