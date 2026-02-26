Fallas Valencianas, una nueva edición con lo mejor de la gastronomía y una quema del ninot especial

Luego del parate provocado por la pandemia y motivos económicos, por segundo año consecutivo la actual Comisión Directiva del Centro Valenciano se prepara para lo que será una nueva edición de las Fallas Valencianas , el tradicional evento que pone en valor las costumbres, gastronomía, prácticas y tradiciones de la comunidad. Con una interesante grilla de artistas, se buscará lograr la misma convocatoria del año pasado.

El coleccionismo, el fanatismo y el hobbie tuvieron su primera cita del año en el Centro Cívico

En diálogo con DIARIO DE CUYO, el presidente del Centro Valenciano, Hugo Soliveres, explicó que para esta edición se renovará la apuesta desde la gastronomía y los números artísticos. Sobre el escenario se vivirán momentos de gran emoción, con el debut dela cantante Milagros González, que por primera vez se subirá a escena y qué mejor que sea en las Fallas. También se contará con la presentación de Doble A y del Ballet del Centro Valenciano que estarán interpretando danzas típicas de la comunidad.

Además estarán acompañando Alas y Raíces, Canela y Fuego y la presentación de Marisa Gil quien un año más dirá presente tras ser pedida por el público. Directo desde Buenos Aires llegará el bailador Vico Zapata con su espectáculo Arte Gitano y el cierre estará a cargo de El Ceibo.

“La idea es tener la misma cantidad de gente del año pasado, donde estuvimos cerca de las 2.400 personas. Por eso este año decidimos mantener precios populares y accesibles, tanto para socios como para no socios” , destacó Soliveres, remarcando que una vez más el escenario tendrá actividad desde el ingreso del público.

Sin duda uno de los principales atractivos es la quema del ninot. Se trata de una enorme figura que va cambiando todos los años, conforme a la temática elegida. La intención es, por medio de las llamas, simbolizar la renovación, dando paso de lo viejo a lo nuevo, purificando por medio del fuego.

Sobre este punto, la máxima autoridad del club comentó: “La temática de este año es la vitivinicultura. Ellos están en un mal momento con las cosechas, hay muchos que perdieron producción, hay sobre stock. La intención es tenerlos presentes en la celebración”.

La gastronomía también tendrá su protagonismo, como sucede en cada edición. Paella, rabas, mantecados y agua de valencia serán sin duda las estrellas de la velada, que estarán acompañadas por opciones de comida rápida y otras bebidas para todos los gustos.

“Estamos haciendo lo mejor para que las fallas salgan lo mejor y lo más lindo posible. Un esfuerzo más grande de lo que se venía haciendo, porque tenemos el apoyo del Gobierno de San Juan y de la Municipalidad de Rawson. Este año los apoyos son menores, pero no dejan de ser para nosotros importantes. A raíz de eso hemos trabajado más para salir a buscar cosas que antes teníamos más fáciles. Lo hemos logrado y sinceramente esperamos que sea un éxito, que los socios nos acompañen”, reflexionó Hugo Soliveres.

fallas valencianas 3

Todo lo que tenes que saber para ir a las Fallas Valencianas

La nueva edición será el 7 de marzo, desde las 21:30 horas. Si bien se espera abrir las puertas a esa hora, podría haber modificaciones cercanas a la fecha que lleve a que la apertura sea antes.

Se cobrará una entrada general de $10.000 que se puede adquirir de manera anticipada por las oficinas del club como ese mismo día del evento, al mismo precio. Además el sector de mesas con servicio de mozos y vajilla manejará distintos valores, según la cantidad de personas, rondando desde los $60.000 para 8 personas a $25.000 para dos o tres personas. Estas mesas se deben reservar previamente.

También estará el sector de tablones y sillas sin costo, que se irán ocupando por orden de llegada; y hay promociones con descuentos para los socios.