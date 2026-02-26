El coleccionismo, el fanatismo y el hobbie tuvieron su primera cita del año en el Centro Cívico

El club Locura en Escala San Juan realizó la primera expo del año en el Centro Cívico. Piezas de gran valor, tesoros en miniatura y muchas sorpresas, lo que se podrá experimentar hasta el viernes.

Durante dos jornadas se llevará a cabo en el Centro Cívico la segunda exposición del club Locura en Escala San Juan. Con un total de 18 expositores, el público en general podrá apreciar y aprender más sobre distintas piezas de colección que guardan interesantes historias, donde ninguna se repite de stand en stand.

“Venimos bien. Mucha de la gente que se acerca es aquella que viene a hacer trámites, por lo que nos topamos con un público diferente, por fuera del hobbie”, destacó a DIARIO DE CUYO Mauricio Kaplan, miembro del club.

WhatsApp Image 2026-02-26 at 12.06.58 Dentro de las maravillas que se pueden apreciar se encuentran colecciones particulares de vehículos en distintas escalas, temáticas puntuales como movilidades de servicio de rescate o de una reconocida marca de gaseosas, plastimodelismo y hasta muñecos que acompañan las colecciones.

WhatsApp Image 2026-02-26 at 12.07.03 La intención del grupo es que este encuentro, que cosecha su segunda edición, se mantenga en el tiempo. Al respecto, Mauricio aseguró que la intención del club es poder contar con dos exposiciones en el calendario de actividades. Una de ellas a realizar en el Centro Cívico, de manera más reducida, como antesala para lo que es la gran muestra que todos los años se monta en distintos espacios con la presencia de la mayoría de los miembros del espacio.

WhatsApp Image 2026-02-26 at 12.06.55 La recepción del público sanjuanino sobre este tipo de propuestas supera las expectativas de los expositores. Niños y no tan niños se acercan, consultan, no dudan en tomar fotografías, videos y hasta algunos hacen videollamadas para mostrar del otro lado de la pantalla las maravillas que se están exhibiendo.