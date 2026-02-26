Rivadavia: un SUM y un espacio para juegos reemplazarán los viejos locales comerciales del Barrio Aramburu

La Municipalidad de Rivadavia ya comenzó con las tareas de limpieza y recuperación del edificio en el Barrio Aramburu.

La Municipalidad de Rivadavia construirá un SUM y un espacio para juegos en el Barrio Aramburu para reemplazar los antiguos locales comerciales que están en ruina.

La Municipalidad de Rivadavia inició un operativo de limpieza, abordaje y planificación urbana en un sector del Barrio Aramburu que se había convertido en un ‘aguantadero’. Son los antiguos salones comerciales que convertirán en espacios para la comunidd. Esta obra forma parte del proyecto de recuperación de espacios públicos que puso en marcha el intendente, Sergio Miodowsky, que sigue avanzando.

Estas tareas que lleva a cabo el municipio marcan el punto de partida de un ambicioso proyecto de recuperación de espacios públicos. Tras años de deterioro en la estructura de estos locales comerciales, la actual gestión ha decidido intervenir de manera integral para garantizar la seguridad, la higiene y el aprovechamiento del terreno en beneficio de los vecinos de la zona.

El municipio de Rivadavia arrancó con las tareas de limpieza en el predio del Barrio Aramburu donde están los locales comerciales. Fuentes municipales le adelantaron a DIARIO DE CUYO que reemplazarán estos locales comerciales por un Salón de Usos Múltiples (SUM) para que vecinos del Barrio Aramburu y de Villa Lourdes realicen actividades educativas, recreativas, culturales y artísticas. A esto se sumará un espacio parquizado para que los niños dispongan de un espacio verde para jugar y divertirse.

El Intendente Sergio Miodowsky destacó: ‘Nuestro compromiso es transformar lugares que estaban abandonados en espacios de utilidad para la gente. Estamos planificando obras que no sólo embellezcan el barrio, sino que mejoren la calidad de vida de cada familia rivadaviense’.

También agregó que la construcción de ambos espacios arrancará una vez terminadas las tareas de limpieza y remosión de escombros.