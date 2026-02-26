Un sanjuanino ganó más de $1,7 millones en el Quini 6

El premio corresponde a la modalidad Tradicional y quedó en el departamento Pocito.

Un jugador de San Juan se convirtió en ganador del Quini 6 Nº 3351, sorteado el 25 de febrero de 2026, al acertar cinco números en la modalidad Tradicional y llevarse un premio de $1.768.029.

El ticket fue vendido en la Agencia 306, ubicada en el departamento Pocito, según informó la organización del juego. El afortunado logró 5 aciertos en la modalidad Tradicional, quedando a un número del pozo mayor.

Los números de la suerte del Quini 6. Los números favorecidos fueron: 03 – 09 – 23 – 40 – 42 (con un acierto adicional que completaba la combinación del sorteo).