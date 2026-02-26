26 de febrero de 2026 - 11:49

Un sanjuanino ganó más de $1,7 millones en el Quini 6

El premio corresponde a la modalidad Tradicional y quedó en el departamento Pocito.

Un jugador de San Juan se convirtió en ganador del Quini 6 Nº 3351, sorteado el 25 de febrero de 2026, al acertar cinco números en la modalidad Tradicional y llevarse un premio de $1.768.029.

El ticket fue vendido en la Agencia 306, ubicada en el departamento Pocito, según informó la organización del juego. El afortunado logró 5 aciertos en la modalidad Tradicional, quedando a un número del pozo mayor.

Los números de la suerte del Quini 6

Los números favorecidos fueron: 03 – 09 – 23 – 40 – 42 (con un acierto adicional que completaba la combinación del sorteo).

Desde la organización recordaron que el premio prescribe el 12 de marzo de 2026, por lo que el ganador deberá presentarse antes de esa fecha para realizar el trámite correspondiente.

