Clima en San Juan: con alerta por tormentas, y un marcado descenso de temperatura, así estará el fin de semana

Se viene el fin de semana y el clima en San Juan se prevé un arranque con descenso de temperatura . Al menos así lo marca el Servicio Meteorológico Nacional quien emitió un alerta amarilla por tormentas para este jueves para 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

El SMN también marca que el fin de semana arrancará, además del alerta por tormentas, será con descenso de temperatura. Después de las tormentas de este jueves por la noche, el clima en San Juan marca que para este viernes el arranque con una mínima de 18°C y una máxima de 27°C, varios grados menos que las máximas registradas en los últimos días. El último día hábil de la semana y el inicio del fin de semana será con probabilidad de lluvias para todo el día, se prevé que las precipitaciones sean por la tarde.