Licencia de conducir: más del 40% desaprueba el examen práctico y el alarmante dato de departamentos alejados

Para quienes son primerizos, obtener la licencia de conducir por primera vez representa un momento de gran tensión y nervios. Generalmente gran número de sanjuaninos pasan con éxito el examen teórico, pero a la hora de sentarse tras el volante, la realidad cambia.

Así lo han registrado en EMICAR , donde más del 40% de sanjuaninos desaprueban el examen práctico en el primer intento.

Así lo aseguró el gerente de EMICAR, Ernesto González, en diálogo con DIARIO DE CUYO. “La gente aprueba en un porcentaje alto el examen teórico. Vienen preparados, sabiendo lo que hay que hacer para poder conducir un vehículo. El problema es el examen práctico” , destacó.

Para el titular del organismo, el inconveniente se concentra en los instructores que se dedican a enseñar, ya que hay quienes se enfocan solo en que la persona logre aprobar el examen, sin interiorizarse en la preparación y capacitación del aspirante. González destacó que los evaluadores del organismo consideran conocimientos vinculados al vehículo y maniobras, mucho más allá del hecho de saber conducir.

En promedio los sanjuaninos desaprobados llegan a rendir el examen práctico hasta tres veces antes de aprobarlo, debido a que hay una observación mayor de parte de los evaluadores, donde no solo se concentran en que la persona aprenda a estacionar, sino cómo es su comportamiento detrás del volante, teniendo en cuenta que luego esas personas son las que saldrán a la calle y tendrán que convivir con el resto de conductores.

Una de las acciones que viene llevando a cabo EMICAR son los operativos territoriales, donde el organismo sale de las oficinas para llegar a los distintos departamentos fuera del Gran San Juan con el propósito de reforzar la importancia de contar con la licencia de conducir, la seguridad vial y concretar algunos trámites.

“Hacemos operativos departamentales y a veces notamos que en algunos hay buena reacción y en otros no hay una conciencia sobre lo que implica tener licencia de conducir”, destacó González.

Generalmente esta actitud la detectan en los motociclistas, donde muchos de ellos ni siquiera utilizan casco o chaleco a la hora de circular, mucho menos cuentan con el carnet. El análisis detrás de este fenómeno se enfoca en la falta de control o un grado de exigencias menores en estos lugares. Al respecto, el titular de EMICAR aseguró: “Cuando comienzan los controles en la vía pública comienzan a cumplir con todos los requisitos legales. Quizás habría que reforzar ese aspecto”.

Detectada esta situación es que se realiza un mayor hincapié en la capacitación y concientización, como en la importancia de conocer las reglas viales para una mejor convivencia en la calle, dándole continuidad a las salidas a los departamentos durante este año.