EMICAR actualizó sus tarifas tras estar congeladas un año: obtener una licencia de cero vale poco más de $70.000

EMICAR actualizó el valor de las tarifas que tienen los distintos trámites para sacar o renovar la licencia de conducir, un documento obligatorio a la hora de estar detrás de un volante o sobre una moto. Es importante destacar que el ajuste se da doce meses después de la última revisión que entró en vigencia a mediados de enero del 2025, por lo que durante un año completo los montos estuvieron congelados.

La revisión tarifaria se da tras un estudio de costos que refleja los ajustes necesarios para garantizar la calidad de los servicios brindados por EMICAR. Ernesto González, el gerente de la institución, aseguró a DIARIO DE CUYO que la actualización se dio sobre mediados de mes, por lo que los valores nuevos están vigentes. Además detalló que se establecieron nuevos costos según el trámite, sin establecer un incremento porcentual general.

Con la reciente renovación de tarifas, los trámites en EMICAR manejan los siguientes valores:

Nueva licencia: pasó de $32.000 a $47.000

Renovación hasta 70 años: pasó de $32.000 a $47.000

Renovación desde 70 años en adelante: pasó de $27.000 a $38.000

Otros trámites

Modificación de datos: pasó de $17.000 a $25.000

Duplicados: pasó de $17.000 a $25.000

Curso de educación vial: pasó de $17.000a $25.000

Esto implica que un sanjuanino que tenga que sacar la licencia de cero, por primera vez, deberá abonar un total de $71.840, teniendo en cuenta que también corre el costo del certificado de antecedentes, que tiene un valor de $8.440 y que el curso de educación vial es obligatorio.

Requisitos para sacar la licencia común por primera vez

Si es la primera vez, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Saber leer.

D.N.I. con domicilio en San Juan (excluyente).

Curso Obligatorio SAN JUAN, el cual se realiza de manera on-line en el sitio Conduciendo Bien.

Vehículo en condiciones para circular en vía pública (casco para motos) y cédula de identificación del vehículo.

Aprobar examen de aptitud psicofísica y control teórico y práctico, que los realizas al asistir a tu turno.

En el caso de ser personas entre los 16 y 17 años, deben presentar Partida de Nacimiento Legalizada e impresa y asistir con padre, madre o tutor legal para firmar autorización a conducir.

Personas con diabetes (tipo 1 o tipo 2), hipoglucemia u otros síndromes metabólicos deben presentar informe del médico tratante, con no más de 30 días de realizado a la fecha que asiste a su turno.

Se debe solicitar turno previamente, por la página de EMICAR.

Requisitos para sacar licencia profesional por primera vez

Saber leer y escribir

Ser mayor de 21 años

Tener al menos 1 año de antigüedad en clases B1 o B2

DNI

Presentar Licencia de Conducir en formato nacional

Cartilla Psicofísica realizada por prestador nacional

Certificado de Antecedentes Personales

Certificado de Reincidencias (para todas las categorías profesionales).

Certificado de Curso Provincial, el cual se realiza de manera on-line en el sitio de Conduciendo Bien

Presentar Certificado de Curso Obligatorio, dictado por un prestador nacional (cargas y/o pasajeros).

Rendir examen de idoneidad en normativas y de conducción de vehículo, conforme a la/s clase/s que agregues.

Estudios y Antecedentes con no más de 30 días emitido.

La atención es sin turno y por orden de llegada, de lunes a viernes a partir de las 7:15 horas.