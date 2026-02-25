El dólar oficial tuvo su mayor salto desde noviembre y reabre el debate: ¿piso o rebote pasajero?

El dólar oficial volvió a subir este miércoles 25 de febrero de 2026 y marcó su mayor avance diario desde noviembre de 2025 , en un movimiento que sacudió al mercado tras varias semanas de tendencia bajista. El salto alimentó una pregunta clave entre operadores y analistas: ¿la divisa encontró un piso o se trata de una pausa técnica antes de nuevas bajas?

En el segmento mayorista , el tipo de cambio cerró en $1.399 para la venta , luego de avanzar $10 el martes y otros $18,5 el miércoles , acumulando así su segunda jornada consecutiva en alza . Se trata del incremento más importante en un día desde fines del año pasado, en un contexto donde el mercado venía acostumbrado a retrocesos sostenidos.

En el mercado minorista , el promedio de las entidades financieras alcanzó los $1.407,256 , mientras que en el Banco Nación la cotización se ubicó en $1.415 , consolidando valores por encima de la barrera psicológica de los $1.400.

En el mercado informal, el dólar blue avanzó a $1.420 para la venta en las cuevas de la city porteña, mientras que en San Juan saltó a los $1.480.

En tanto, los dólares financieros también operaron en alza: el MEP subió 0,3% hasta $1.409,87 y el contado con liquidación (CCL) avanzó 0,5% hasta $1.451,89 .

Operadores de la city indicaron que en la jornada se negociaron u$s491 millones en el mercado de cambios, mientras que las tasas a un día volvieron a bajar con fuerza, tras la decisión del Ministerio de Economía de no ofrecer instrumentos a tasa fija en la última licitación. La caución operó en torno al 20% TNA, reflejando una mayor liquidez en pesos en el corto plazo.

Durante buena parte del verano, la baja del dólar respondió a una combinación de factores: fuerte liquidación del agro, ingreso de divisas por emisiones de deuda corporativa y provincial, y tasas en pesos todavía atractivas que sostuvieron estrategias de carry trade. Ese combo generó una oferta sólida de dólares que presionó a la baja la cotización.

Sin embargo, el escenario empieza a mostrar matices. Algunos analistas mantienen una visión optimista y proyectan para 2026 una liquidación del complejo agroexportador cercana a los u$s40.000 millones, similar al récord de 2022. Además, estiman que las exportaciones totales podrían rondar los u$s100.000 millones, con el sector energético como uno de los principales impulsores.

Del otro lado, surgen advertencias sobre un posible atraso cambiario. Datos del Banco Central indican que el Tipo de Cambio Real Multilateral se ubica en su nivel más apreciado desde junio de 2025, lo que vuelve a encender señales de alerta sobre la competitividad y la sostenibilidad del esquema actual.

Con el dólar todavía lejos del techo de la banda cambiaria y el mercado pendiente de la licitación de deuda del Tesoro prevista para este miércoles, la discusión ya no pasa solo por cuánto puede bajar la divisa, sino por si el equilibrio actual puede sostenerse en el tiempo o si el rebote marca el inicio de una nueva etapa.