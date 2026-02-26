La UCCuyo lanzó descuentos para que los empleados judiciales se capaciten en distintas áreas

Desde el área de prensa de la UCCuyo informaron que, por medio de actas complementarias, los agentes judiciales podrán cursar la carrera de posgrado ‘Especialización en Alta Gerencia Pública’ y la Diplomatura en Innovación y Calidad en la Administración Pública, que dicta la Facultad de Filosofía y Humanidades.
Ambas opciones académicas apuntan a la formación en planificación, sistemas de calidad, incorporación de nuevas tecnologías y comunicación en la administración pública. Y los interesados en sumarse a estas propuestas podrán acceder a su dictado en las modalidades presencial y a distancia.
Descuentos y preinscripciones en la UCCuyo
Los beneficios que la Universidad lanzó para los empleados judiciales que quieran cursas la especialización o la diplomatura incluyen el 20% de descuento en las cuotas. Los interesados ya pueden preinscribirse en el siguiente link.