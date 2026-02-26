26 de febrero de 2026 - 10:28

La UCCuyo lanzó descuentos para que los empleados judiciales se capaciten en distintas áreas

La promoción es para carreras de especialización y diplomaturas que se dictan en la Universidad Católica de Cuyo.

La UCCuya incorpora nuevas tecnologías para el dictado de las diferentes carreras a las que también tendrán acceso los empleados judiciales.

Por Fabiana Juarez

judicial
Los empleados del Poder Judicial también tienen el beneficio de acceder a controles de salud periódicos y gratuitos.

Desde el área de prensa de la UCCuyo informaron que, por medio de actas complementarias, los agentes judiciales podrán cursar la carrera de posgrado ‘Especialización en Alta Gerencia Pública’ y la Diplomatura en Innovación y Calidad en la Administración Pública, que dicta la Facultad de Filosofía y Humanidades.

Ambas opciones académicas apuntan a la formación en planificación, sistemas de calidad, incorporación de nuevas tecnologías y comunicación en la administración pública. Y los interesados en sumarse a estas propuestas podrán acceder a su dictado en las modalidades presencial y a distancia.

Descuentos y preinscripciones en la UCCuyo

Los beneficios que la Universidad lanzó para los empleados judiciales que quieran cursas la especialización o la diplomatura incluyen el 20% de descuento en las cuotas. Los interesados ya pueden preinscribirse en el siguiente link.

